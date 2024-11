Senza rinnovo lascia il Milan: 70 milioni e addio immediato

Mentre la Serie A si blocca per far spazio alle nazionali, emergono nuove gustose indiscrezioni in merito ad uno dei nomi più altisonanti della massima lega italiana

Osservando l’attuale classifica della Serie A è facile constatare la profonda metamorfosi avvenuta nel corso dell’estate, durante la quale gli equilibri della massima lega italiana sono stati violentemente rinnovati a favore di un contesto sensibilmente meno prevedibile di quanto ci si potesse aspettare subito dopo uno scudetto nerazzurro vinto con ampio lo scorso anno.

Il dominio tecnico-tattico perpetrato senza soluzione di continuità dall’Inter di Simone Inzaghi nel corso della stagione 23/24 sembrerebbe essere stato violentemente messo in discussione da una serie di rivoluzioni interne andate a buon fine, come gli attuali piazzamenti di Juventus, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Napoli (tutte racchiuse in due punti insieme all’Inter) fanno facilmente intendere.

Molti dei club appena citati naturalmente non faranno parte della lotta scudetto fino all’ultima giornata, ma i valori manifestati in questa prima fase della stagione hanno certamente alimentato l’interesse di quegli appassionati in attesa di un campionato imprevedibile.

Appena al di fuori di questa combriccola di eccellenze nostrane ecco il Milan di Paulo Fonseca, reduce da un pareggio con il Cagliari e un’altisonante vittoria con il Real Madrid di Vinicius e Bellingham. I diavoli di Ibrahimovic devono ancora recuperare una partita con il Bologna di mister Italiano, il che permetterà al tecnico portoghese di riavvicinarsi alla zona delle coppe europee.

Nel caso del Milan appare piuttosto complicato pronosticare la casella di arrivo a fine anno, poiché se da una parte vi sono delle evidenti lacune in particolare sul piano difensivo, dall’altra appare complicato non accorgersi della luccicante rosa rossonera.

Basterebbe citare Pulisic, Reijnders (le cui qualità emergono con maggior prepotenza giornata dopo giornata), Leao, Chukueeze (in fase di evidente miglioramento), Musah, Theo Hernandez e Maignan per rendersi conto dei valori attualmente presenti a Milanello. Di recente sono emerse nuove indiscrezioni in merito ad un possibile movimento di mercato rossonero.

Maignan nei radar del Manchester City per il post Ederson

Nel corso degli ultimi giorni il Manchester City del maestro Guardiola avrebbe iniziato a tastare il terreno per il post Ederson. Nel corso degli ultimi anni l’estremo difensore brasiliano è stato uno degli strumenti più utilizzati da Guardiola per perfezionare la propria moderna e frizzante idea di calcio, in cui il portiere è idealmente uno dei perni della manovra di costruzione.

Oggi tuttavia, come riportato da fichajes, gli inglesi si starebbero preparando ad un possibile addio del classe ’93, corteggiato da mesi dall’Arabia Saudita. Il profilo su cui i vertici dei citizens avrebbero posato gli occhi risponde al nome di Mike Maignan, attuale star del Milan.