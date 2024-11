Tradimento capitale e addio Roma: ha già detto sì

Giungono indiscrezioni a dir poco clamorose in merito ad un’operazione relativa ad uno dei calciatori giallorossi più chiacchierati

Più di quanto non fosse già accaduto nel corso di una stagione a dir poco pittoresca, Trigoria appare attualmente invasa da una sensazione di profondo caos, inevitabilmente alimentata dall’assenza di un allenatore e di un CEO.

Il roseo progetto immaginato nel corso dell’estate da Florent Ghisolfi, Lina Souloukou e Daniele De Rossi ha assunto delle tinte oscure nel giro di una manciata di settimane, durante le quali due allenatori sono stati esonerati, una CEO si è dimessa per minacce ai propri familiari e la Roma, in tutto ciò, si ritrova a occupare la dodicesima piazza in classifica, a ben 12 lunghezze dalla zona Champions.

Insomma… siamo soltanto al 12 novembre ma la sensazione è già di una stagione clamorosamente naufragata, in cui tutti i buoni propositi di un calciomercato altisonante sono stati violentemente disattesi da risultati pietosi e disordini vari.

Uniche note positive? Alcuni degli acquisti compiuti dal direttore tecnico d’oltralpe si sono rivelati azzeccati in termini di rendimento: Manu Koné continua ad incantare sia in fase di impostazione che di copertura; Artem Dovbyk ha comunque ottenuto il proprio dignitoso bottino di marcature; Le Fée, quando non costretto in infermeria, appare frizzante e creativo; Soulé sembrerebbe aver conquistato nuovi livelli di fiducia utili a manifestare nuovamente un talento smisurato; per quanto riguarda Hermoso e Hummels i giudizi sono ancora sospesi, a causa dello scarso utilizzo. Parlando proprio di calciomercato nel corso delle ultime ore è emersa una nuova clamorosa prospettiva.

Hermoso lascia già la capitale: il Real Madrid chiama

Il malsano impiego delle risorse perpetrato da Ivan Juric, oltre a causare il nefasto scivolamento della Roma in classfica, avrebbe generato delle prospettive poco piacevoli per il calciomercato invernale, durante il quale i giallorossi potrebbero già veder partire uno dei profili più chiacchierati dell’estate.

Appena approdato nella città eterna, Mario Hermoso fu immediatamente investito da una poderosa quantità di aspettative, tristemente disattese a causa di una modesta quantità di minuti consumata all’interno del rettangolo verde. Secondo quanto riportato da Marca, la controversa dimensione romana e la crisi di infortuni che ha investito il Real Madrid, avrebbe generato la reale possibilità che Hermoso possa abbandonare Trigoria per tornare in Spagna, stavolta dai rivali dell’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo, oltre ai vertici dei blancos, sarebbe stato lo stesso difensore ex Atletico a manifestarsi particolarmente intrirgato dal trasferimento.