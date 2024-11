Ufficiale Roma, ritorno posticipato: i Friedkin scendono in campo. Ecco la decisione in vista del ritorno a lavoro della squadra di domani

Dopo la sconfitta in casa contro il Bologna e l’immediato esonero di Ivan Juric, la Roma aveva concesso due giorni di riposo ai calciatori. Quindi lunedì e martedì. Ma pochi minuti fa è arrivata una notizia che spiega, e che mette ulteriormente in evidenza, un’altra cosa: il casting dei Friedkin come nuovo allenatore non è finito.

Sì, perché se i calciatori giallorossi, fino presumibilmente a poche ore fa, avevano la convocazione a Trigoria per domani mattina, adesso hanno un altro giorno libero: la ripresa degli allenamenti in vista del match contro il Napoli in programma alla ripresa è slittata. La truppa giallorossa si riunirà giovedì mattina alle 11 a Trigoria. E chissà, magari, si spera, ci potrebbe essere il nuovo allenatore. Chissà, ripetiamo, visto quello che sta succedendo non siamo nemmeno sicuri di questo.

Ufficiale Roma, slitta l’allenamento di mercoledì

Evidente che il casting stia continuando. Da Mancini a Montella passando per Sarri, continuando per Allegri, Potter, Lampard, Ten Hag e chi più ne ha più ne metta. Ah, quasi dimenticavamo Ranieri. Insomma, molteplici nomi per una scelta che ancora non è arrivata da parte della proprietà americana che è a Londra, o almeno sarebbe a Londra (nulla è davvero certo) per prendere una decisione.

L’attesa quindi continua, un’attesa che si sta sicuramente allungando rispetto a quelle che probabilmente erano le previsioni di tutti. Ma è una scelta importante da fare, troppo importante e quindi non si vuole rischiare nulla. Anche perché la classifica, la vediamo, fa letteralmente paura. E quindi bisogna rialzarsi davvero in fretta. Vedremo chi accetterà di sedersi sulla panchina giallorossa.