A rischio il big match con la Roma: lesione UFFICIALE

Infortunio prima del big match con la Roma, UFFICIALE: c’è lesione muscolare. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo un periodo cruciale della stagione, caratterizzato da cambiamenti significativi e sfide complesse. L’esonero di Ivan Juric ha rappresentato un momento di svolta per la società, che ha deciso di affidare la guida tecnica a Claudio Ranieri, un allenatore esperto e già noto ai tifosi giallorossi per i suoi trascorsi con il club.

L’obiettivo di Ranieri sarà quello di riportare stabilità e risultati, in vista di un ciclo di partite particolarmente impegnative. Dopo la sosta, la Roma affronterà tre match fondamentali: il Napoli, il Tottenham in Europa League e l’Atalanta. Queste sfide non solo metteranno alla prova le capacità di Ranieri di incidere in tempi brevi, ma saranno decisive per le ambizioni sia in campionato che in Europa.

Infortunio in casa Atalanta: lesione muscolare per Zappacosta prima della Roma

Relativamente alla partita contro l’Atalanta, i bergamaschi dovranno fare a meno di Davide Zappacosta, che ha riportato una lesione al polpaccio sinistro. Gli esami strumentali effettuati hanno confermato l’entità dell’infortunio, costringendo l’esterno difensivo a un periodo di recupero che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane.

L’assenza di Zappacosta rappresenta un problema per Gian Piero Gasperini, che dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere competitività sulle fasce. Questo contesto sottolinea quanto sia decisivo il prossimo periodo per la Roma, con la squadra che dovrà sfruttare al meglio il cambio in panchina e prepararsi ad affrontare avversari di alto livello, cercando di ottenere punti preziosi per le sue ambizioni stagionali.

A riferire la notizia è Ansa, che para di lesione muscolare di primo grado, interessante la regione del soleo. Per l’ex Roma e Torino si prospettano al massimo tre settimane di stop. La gara con i giallorossi è in programma all’Olimpico il prossimo 2 dicembre.