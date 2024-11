Addio Roma dopo il cambio di allenatore: c’è l’annuncio UFFICIALE

In casa Roma, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte dei Friedkin sul nuovo allenatore, bisogna registrare una novità importante.

In casa Roma, dopo l’esonero di Ivan Juric, si attende l’annuncio del nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, almeno di clamorosi colpi di scena, i Friedkin hanno deciso di chiamare Claudio Ranieri.

Quest’ultimo, infatti, si è recato nella serata di ieri a Londra propri per parlare con i proprietari della sua amata Roma. Claudio Ranieri, dunque, dovrebbe guidare la squadra giallorossa fino alla conclusione di questa stagione.

Nelle scorse ore si era parlato anche di Vincenzo Montella, ma la Federazione turca ha subito annunciato che il tecnico italiano resterà alla guida della Turchia fino al Mondiale del 2026. Tuttavia, in attesa dell’annuncio ufficiale sul nuovo allenatore da parte dei Friedkin, bisogna registrare una novità importante per un calciatore della Roma.

Leandro Paredes: “Vedremo se Gago mi chiamerà. Ero felice alla Roma quando c’era De Rossi”

Leandro Paredes, come pubblicato da un video di ‘ESPN’, ha infatti parlato così dal ritiro della Nazionale argentina sul suo futuro: “Non ho parlato con Gago, vedremo se mi chiamerà. Vivo la mia giorno per giorno. Non so se il tifoso del Boca debba essere meno entusiasta del cambio di allenatore avvenuto nella Roma”.

Il centrocampista giallorosso ha poi concluso il suo intervento: “Si è parlato tanto del mio futuro, ma ora penso al mio club. Ero felice fino a quando c’era Daniele (De Rossi, ndr), poi è successa la cosa dell’allenatore. Ora vediamo cosa succede”.