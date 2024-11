Affare da quasi 50 milioni: Dybala è stato già dimenticato

Intreccio a doppia cifra: è stato preferito a Paulo Dybala. Così l’affare si chiude già nel mercato di gennaio: come cambiano i piani della Roma

Sebbene in queste frenetiche ore a tenere banco in casa Roma sia inevitabilmente la questione allenatore, i giallorossi non perdono di vista le nuove possibili occasioni in sede di calciomercato. Con la volontà di puntellare un organico che ha evidenziato non pochi limiti a livello strutturale, Ghisolfi valuterà anche quelle cessioni che potrebbero ulteriormente stravolgere l’inverno giallorosso.

Tra i diversi temi che in tempi e in modi diversi si sono presi le luci della ribalta, uno su tutti sta continuando a tenere con il fiato sospeso i tifosi della Roma: il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che in estate ha rispedito al mittente la ricca proposta dell’Al Qadsiah, è nuovamente finito al centro di intrighi di mercato che lo vorrebbero lontano dai colori giallorossi. A tal proposito, sono stati soprattutto gli ultimi spifferi dalla Turchia a prendersi le luci della ribalta visto che non solo il Galatasaray, ma anche il Fenerbahçe e il Besiktas starebbero provando a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra e affondare il colpo già a gennaio.

Calciomercato Roma, Fenerbahçe-Talisca: affare da 10 milioni, Dybala ‘insegue’

Più nello specifico, tra i club maggiormente interessati all’acquisto della ‘Joya’ ci sarebbe soprattutto il Fenerbahçe che, però, potrebbe dirigere su un altro profilo il budget destinato all’acquisto di un attaccante nel mercato di riparazione. Secondo quanto riferito da Milliyet, infatti, starebbero proseguendo i contatti tra l’area tecnica del Fenerbahçe e l’Al Nassr per il possibile trasferimento in Turchia di Talisca.

Il ds Mario Branco sarebbe infatti in contatto con la trentenne stella brasiliana. Per accettare la corte dei gialloblu, però, Talisca non ha alcuna intenzione di ridimensionare l’ingaggio attualmente percepito in Arabia, che si attesta sui 12 milioni di euro annui. Molto più agevole, invece, sarebbe trovare l’accordo con i due club, visto che le parti stanno trattando sulla base di un’operazione a titolo definitivo da circa 10 milioni di euro annui. L’importante accelerata che il ‘Fener’ ha impresso all’affare Talisca potrebbe dunque avere delle conseguenze tangibili sulla situazione Dybala. Almeno a gennaio, infatti, José Mourinho potrebbe decidere di non affondare il colpo per il numero 21 della Roma, preferendo un altro tipo di jolly offensivo. Staremo a vedere cosa succederà.