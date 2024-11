Juve al tappeto con una mossa: la Premier ‘prenota’ il pupillo di Giuntoli

Giungono voci relative ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane in casa Juventus.

Mentre Sir Claudio Ranieri si appresta a sistemare la propria scrivania all’interno di Trigoria la Juventus di Cristiano Giuntoli sfrutterà la pausa delle nazionali per ragionare con attenzione sul mercato invernale, durante il quale l’ex direttore tecnico del Napoli dovrà necessariamente lavorare per colmare quelle poche ma significative lacune ancora presenti nell’organico bianconero.

Vi sono due urgenze in particolare che stanno sottraendo ore di sonno a Giuntoli: da una parte l’evidente necessità di portare alla Continassa un vice Vlahovic di pregio (i bianconeri hanno messo nel mirino Jonathan David), dall’altra quella di riempire quel drammatico vuoto lasciato nelle retrovie dall’infortunio di Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano sembrava aver conquistato la dimensione ideale per esprimere le proprie invidiabili qualità calcistiche e, dal momento del suo infortunio in poi la Juventus ha restituito prepotentemente la sensazione di non aver riconquistato una reale solidità difensiva. Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti in merito ad uno dei profili segnati sul taccuino di Giuntoli.

Il Liverpool scippa la Juve: Hato è promesso ai Reds

Per sopperire realmente all’assenza di Bremer alla Juventus occorre un centrale tanto imponente fisicamente (parliamo anche di rapidità) quanto dotato di qualità tecniche adatte a sostenere la costruzione del basso tanto cara a mister Motta. Nel corso delle ultime settimane uno dei profili più chiacchierati tra i corridoi di Vinovo è stato certamente quello di Jorrel Hato, attuale difensore dell’Ajax.

Il profilo del diciottenne olandese corrisponde pedissequamente a quanto occorre a Thiago Motta, tuttavia, secondo quanto riportato da Graeme Bailey, il Liverpool di Arne Slot avrebbe messo la parola ‘fine’ sulle speculazioni relative al futuro del centrale difensivo dell’Ajax. Pare infatti che i Reds si siano già assicurati il cartellino del classe 2006, indicato come un profilo di rilievo anche da Virgil Van Dijk.