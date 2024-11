La Roma riparte da Ranieri: incontro a Londra coi Friedkin

La Roma riparte da Ranieri. Sembra ormai che i Friedkin abbiano trovato chi andrà a sostituire Ivan Juric. Un gradito ritorno.

Ore decisive. Trattative febbrili. Roma è lontana. La Roma che conta è a Londra. Sarà nella capitale inglese che si deciderà il nuovo tecnico giallorosso. Una decisione che potrebbe arrivare addirittura a momenti.

Mancini, Allegri, Sarri, Montella sono nomi che sono stati accostati, più o meno verosimilmente, alla Roma. Ormai, però, tutti appartengono al passato. Nelle ultime ore, o sarebbe più corretto dire, negli ultimi minuti, c’è un tecnico che ha compiuto un prodigioso balzo in avanti. Forse è già ad un passo dal sedersi ‘nuovamente’ sulla panchina della Roma. Claudio Ranieri aveva annunciato che la salvezza del Cagliari, ottenuta la passata stagione, sarebbe stato l’ultimo dei suoi miracoli. Salvo poi confessare al Corriere della Sera: “Che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta”.

Alla Roma, però, Claudio Ranieri, non ha saputo dire di no.

La Roma riparte da Ranieri. Tutto è deciso

Si attendono grandi novità da Londra. Infatti nella serata di martedì Claudio Ranieri è partito in direzione della capitale inglese lì dove è presente la proprietà americana al gran completo.

L’ex tecnico del Cagliari è accompagnato dal suo agente Pietro Chiodi, e questo fa pensare ad una trattativa in stato avanzato. Il tecnico romano dovrebbe firmare fino a giugno dopodiché non è da escludere per Claudio Ranieri un ruolo dirigenziale. Ma come sarà la nuova Roma di Claudio Ranieri? La terza di questa stagione. Con Ranieri si dovrebbe ritornare alla difesa a quattro, con Hummels che potrebbe tornare da subito protagonista. In attacco non si discute la coppia Dovbyk–Dybala.

Dopo due giorni dall’esonero di Ivan Juric il cerchio attorno al nuovo tecnico giallorosso si sta chiudendo. Anzi, è già chiuso attorno ad un gradito ritorno.