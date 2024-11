Niente Roma, Sarri ha già una squadra in Serie A: cifre UFFICIALI

Niente Roma. Ore cruciali per la scelta del nuovo tecnico giallorosso. Varie le piste che si stanno seguendo. Una è però ormai da escludere.

Se è vero che la notte porta solitamente consiglio la sosta per le nazionali ne regala qualcuna in più. Il campionato di cose ne ha già dette, ma non tutte sono positive.

In più di qualche club la situazione è tutt’altro che tranquilla. Il Lecce ha da poco esonerato il tecnico Luca Gotti, seguito a ruota da Ivan Juric, esonerato dalla Roma. Sono ore caldissime nella capitale, sponda giallorossa. Si sta decidendo, infatti, chi sarà il nuovo tecnico. Come sempre avviene in questi casi c’è un fiorire di ipotesi, più o meno realistiche, ed un elenco interminabile di profili ‘papabili’ alla sostituzione del tecnico croato. Ora dopo ora, nome dopo nome, l’elenco fatalmente si assottiglia. E se ancora non si conosce il nome del nuovo allenatore della Roma, si conosce il nome di chi sicuramente non sostituirà Ivan Juric.

Niente Roma: Maurizio Sarri si siederà altrove

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, seguito a breve da quello di Ivan Juric, la proprietà americana si sta prendendo il giusto tempo per decidere. E per non sbagliare nuovamente.

Tanti i nomi che circolano, da Roberto Mancini a Massimiliano Allegri, da Rudi Garcia a Maurizio Sarri. Proprio l’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio appare un nominativo che assai difficilmente andrà a sedersi sulla panchina della Roma. Il tecnico di Figline Valdarno sembra che abbia una destinazione già definita. Sempre in Serie A. La conferma arriva dai numeri di sisal.it. Il nome del tecnico toscano risulta infatti in pole position nel caso in cui il Milan decidesse di esonerare il tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Nel caso in cui il tecnico rossonero non dovesse farcela a mangiare il fatidico panettone, alle sue spalle ecco incombere pesantemente Maurizio Sarri, quotato a 5. Più distanti gli altri. Igor Tudor è dato a 9 mentre Massimiliano Allegri ha una quotazione che viaggia in doppia cifra: 12.

Pertanto, tecnico Roma: -1.