Plusvalenza immediata Friedkin: addio Roma per la Champions

I Friedkin pensano ad una plusvalenza immediata in vista di gennaio, con la partenza di un big verso una destinazione di grande prestigio

La proprietà americana si sta concentrando sulla ricerca del nuovo allenatore ma nel frattempo non può tralasciare anche le mosse di mercato per la finestra invernale. Perdere un giocatore del genere ora sarebbe una vera sciagura.

Tra tutte le note negative di questa stagione c’è anche un barlume di positività, con il rendimento di qualche giocatore che può essere un punto da cui ripartire. Ad esempio l’acquisto di Manu Kone è stato fondamentale, anche perché è l’unico che sta fornendo un contributo importante in mediana. Nonostante il poco amore da parte di Juric, alla fine il francese è diventato un inamovibile, per ovvi motivi.

Chi sta rendendo alla grande è Evan N’Dicka, perno difensivo di questa Roma. Da centrale della difesa a 3 si è calato bene nella parte, pur prediligendo un ruolo da braccetto nelle sue precedenti esperienze in Germania. Il difensore ivoriano è cresciuto molto dalla scorsa stagione e ora è di certo uno dei leader arretrati. Di certo non si può puntare su di lui per la costruzione dal basso, vista la non straordinaria qualità nell’impostazione, ma in marcatura e nelle letture risulta spesso efficace. La sua fisicità è imprescindibile, viste le qualità degli altri compagni (vedi Mancini).

N’Dicka nel mirino del Real Madrid: l’affare può chiudersi a gennaio

Il rendimento di N’Dicka non è passato inosservato nemmeno agli occhi delle grandi d’Europa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sul franco-ivoriano ci sarebbe l’attenzione del Real Madrid. I Blancos sono alla disperata ricerca di un centrale in grado di ridare solidità ad un reparto completamente involuto. Ancelotti si è lamentato del rendimento dei suoi e deve fare i conti con gli infortuni di lunga data di Carvajal e Alaba e il nuovo stop di Militao. Va affiancato al più presto un nome di qualità a Rudiger e N’Dicka potrebbe essere un’alternativa.

Si era parlato nei giorni scorsi anche di Hermoso in chiave Real, ma probabilmente non soddisfa a pieno lo staff tecnico. Gli altri nomi circolati in Spagna sono quelli di Aymeric Laporte e Sergio Ramos, indimenticato capitano in cerca di una squadra. I Friedkin sarebbero tentati di cedere N’Dicka solo per una cifra davvero monstre, per realizzare una plusvalenza importante da reinvestire tra gennaio e giugno.