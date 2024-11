Vendono una stella per prendere Dybala: addio lampo alla Roma

Hanno scelto Paulo Dybala: l’intreccio non ammette repliche, hanno pianificato l’acquisto della ‘Joya’. Le ultime dalla Turchia

In attesa di conoscere il suo nuovo allenatore – con il toto nomi che potrebbe regalare nuovi, interessanti colpi di scena – la Roma si interroga anche sul futuro di alcuni suoi big. A cominciare da quello di Paulo Dybala, che potrebbe animare la prossima sessione invernale di calciomercato.

Gli ultimi risvolti – infatti – pongono sempre più in discussione la permanenza della Joya nella Capitale. Al netto della clausola inserita nel contratto dell’argentino che permetterebbe a Dybala di prolungare in maniera automatica la sua esperienza nella Capitale al raggiungimento di determinate condizioni, non sono affatto passate inosservate le ultime indiscrezioni dalla Turchia. In tempi e in modi diversi, infatti, sia il Galatasaray, sia il Fenerbahçe sia il Besiktas hanno cominciato a tessere la tela per provare a mettere le mani sull’argentino già nel mercato di gennaio. Uno scenario da monitorare con attenzione che è stato ulteriormente rivitalizzato dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe non molla Dybala

Secondo quanto riferito dal portale Fakta, infatti, tra i club sulle tracce del numero 21 della Roma sarebbe proprio il Fenerbahçe quello maggiormente intenzionato a convincere l’argentino. Con Mourinho ‘main sponsor’, la compagine di Istanbul è pronto a sferrare l’assalto decisivo già a gennaio, movimentando una situazione già di per sé particolarmente frizzante.

Debitamente interpellate, fonti vicine al club avrebbero infatti confermato la volontà dell’area tecnica del Fenerbahçe di chiudere per l’acquisto di un attaccante già nel mercato di gennaio. A tal proposito, i gialloblu avrebbero già pianificato una cessione importante per ottenere il tesoretto utile a far saltare il banco – con un’offerta allettante – sia con Dybala che con la Roma. L’ennesima rivoluzione tecnica potrebbe portare Dybala a lasciare subito la Capitale? Le prossime settimane contribuiranno a fugare i dubbi residui.