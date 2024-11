Arriva a Trigoria dopo Ranieri: ecco il primo rinforzo

Mentre la città eterna sembrerebbe aver ritrovato pace e compattezza a causa dell’approdo di Claudio Ranieri, i Friedkin preparano la prossima mossa

È sempre straordinariamente affascinante osservare la facilità con cui la tifoseria giallorossa riesce a passare dalla più profonda delusione nei confronti della propria squadra, all’euforia e la fervida speranza riposta nell’approdo di Claudio Ranieri (probabilmente l’unico tra i candidati possibili che avrebbe potuto generare tale reazione).

Ora, mentre Sir Claudio studia le soluzioni più efficaci per mettere in campo una formazione indubbiamente competitiva – i 130 milioni spesi non saranno stati distribuiti con cura in giro per il campo, ma gli innesti estivi sono di indubbio pregio -, i Friedkin dovranno proseguire la propria ricerca di un nuovo CEO, che colmi il vuoto lasciato da Lina Souloukou. Nelle scorse ore sono emerse più chiaramente alcune novità su alcune possibili soluzioni.

Da quando Lina Souloukou ha abbandonato il centro sportivo Fulvio Bernardini in molti, romanisti e non, hanno iniziato ad affermare come alla società capitolina occorrano figure dirigenziali italiane.

Non si tratta naturalmente di un sentimento di mal riposto patriottismo (nel calcio interessa vincere, con gli stranieri o meno), ma della necessità di avere delle figure abituate alle dinamiche dello stivale. Un discorso applicato nelle scorse ore anche al direttore sportivo e tecnico, con una serie di voci che avrebbero fatto vacillare la poltrona di Florent Ghisolfi.

Nuovo CEO: le opzioni dei Friedkin

Intanto la Gazzetta dello Sport ha compiuto una panoramica delle opzioni attualmente valutate dai Friedkin, tra le quali non compare neanche un’opzione estera. I Friedkin sembrerebbero aver imparato la lezione, tanto che tra i possibili eredi della Souloukou vi sono solo AD italiani.

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ovvero uno dei nomi più chiacchierati di recente(nonché forse il più desiderato dalla tifoseria), sembrerebbe sempre più lontano dalla città eterna, al contrario di Alessandro Antonello (ad dell’area corporale dell’Inter), il quale rimane ancora forte nelle candidature.

Tra i papabili candidati concepiti dai Friedkin ecco anche Alberto Uncini Manganelli (Global GM di Adidas Running), Claudio Fenucci (Bologna) e Marzi Parrelli (Sky Sport).