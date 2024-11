Dalla Roma alla Champions: Soulé vola dal grande ex

Per la Roma, oltre a quello di Paulo Dybala e Leandro Paredes, bisogna registrare delle novità anche sul futuro di Matias Soulé.

La Roma, di fatto, ha un nuovo allenatore. Nel corso di questo pomeriggio, infatti, il club capitolino ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Claudio Ranieri come nuova guida tecnica fino al prossimo giugno.

Il tecnico italiano, dunque, è stato chiamato dai Friedkin per cercare di risollevare una squadra precipitata sia in classifica (ora dodicesima con soli quattro punti di vantaggio dal Lecce terzultimo posto) che moralmente. L’arrivo di Ivan Juric, di fatto, non ha migliorato la situazione della Roma, anzi.

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, infatti, la squadra giallorossa è peggiorata di partita in partita. Claudio Ranieri, dunque, cercherà di ottenere punti importanti già a partire con il Napoli di Antonio Conte capolista. Tuttavia, in attesa della gara del Maradona, in casa giallorossa bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti su Matias Soulé.

Calciomercato Roma, Aston Villa su Matias Soulé: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del Daily Mail’, infatti, l’Aston Villa dell’ex Monchi ( ora direttore sportivo della squadra guidata da Emery) potrebbe riprovarci per l’argentino. I ‘Villans’, di fatto, ci avevano provato già la scorsa estate per Matias Soulé, cercando anche di inserirlo nella trattativa che ha portato Douglas Luiz alla Juventus.

Il club inglese, dunque, potrebbe approfittare della ‘sofferenza’ che sta provando Matias Soulé (arrivato in giallorosso la scorsa estate per circa 30 milioni di euro) per la confusione che sta regnando in questa stagione nella Roma. L’argentino, dunque, potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare l’Aston Villa di Unai Emery, soprattutto in campionato. I ‘Villans’, infatti, sono solo al nono posto nell’edizione di quest’anno della Premier League.