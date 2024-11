Dalla Roma alla Juve: addio con lo scambio dopo sei mesi

Emergono novità in merito alle possibili mosse di mercato di Cristiano Giuntoli e Florent Ghisolfi nel corso della sessione invernale

Mentre la sponda giallorossa della città eterna si è svegliata con un barlume di speranza dopo settimane di profondo grigiore causato dalla gestione Juric e da una stagione in netto contrasto con l’altisonante calciomercato compiuto nel corso dell’estate, Florent Ghisolfi e i propri colleghi della massima lega italiana stanno iniziando a valutare con cura le operazioni a cui dare la priorità nel corso della sessione invernale del calciomercato.

In tal senso, tra le big che hanno subito una rivoluzione di organico nel corso dell’estate, spiccano senza dubbio Juventus e Roma, ovvero le due grandi ancora affette – per motivi diversi – da lacune nell’undici titolare o in panchina.

Parlando proprio della Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli, sono oramai evidenti le priorità dell’ex direttore sportivo del Napoli: da una parte ecco la necessità di sostituire efficacemente la figura di Gleison Bremer (dal momento dell’infortunio del brasiliano la Juventus ha visto indebolirsi sensibilmente la propria linea difensiva), dall’altra quella di portare alla Continassa un vice Vlahovic, che difatti diventi una soluzione in più più che un semplice ripiego da schierare quando il bomber serbo necessita di riposo. In tal senso sono giunte nuove clamorose indiscrezioni in merito alle possibili mosse di Giuntoli.

Ecco il vice Vlahovic: scambio Douglas Luiz-Beto a gennaio

In seguito all’altisonante e costosissima sessione di mercato compiuta dopo l’approdo di Thiago Motta, il direttore tecnico della Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di giungere sul mercato dovendo aprire nuovamente il portafoglio e, di conseguenza, i bianconeri tenteranno di sfruttare le operazioni compiute durante l’estate per perfezionare il proprio organico e distribuire gli investimenti con maggior attenzione.

Sono stati numerosi e particolarmente costosi gli innesti estivi approdati alla Continassa tra luglio e agosto e, come prevedibile, non tutti si sono inseriti efficacemente all’interno della rinnovata economia tecnico-tattica inaugurata da mister Motta.

All’esplosione di Francisco Conceição e Kephren Thuram si è certamente contrapposta la delusione derivante dalle prestazioni di Douglas Luiz, il cui destino bianconero sembrerebbe iniziare già a vacillare. Sempre più rumorose in tal senso le voci che lo vedono corteggiato dalla Premier League, dove la sua reputazione semberrebbe non aver subito alcuna flessione.

Parlando proprio di Premier, sembra che la Juventus sia intrigata dalla possibilità di uno scambio che gli permetterebbe di cedere in prestito Luiz per conquistare un vice Vlahovic di pregio. Stiamo parlando di Beto (ex Udinese nel mirino anche della Roma di Ghisolfi), il cui ritorno in Italia potrebbe risolvere più di un problema alla Juve di Giuntoli.