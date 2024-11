Douglas Luiz via dalla Juve: l’hanno appena scaricato

In casa Juve, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle novità che riguardano il futuro di Douglas Luiz.

Dopo il pari rimediato in Champions League in Francia contro il Lille, la Juventus di Thiago Motta ha ottenuto un successo importante nel derby di Torino. Con la vittoria per 2-0 contro i granata di Paolo Vanoli, grazie anche al pari nello scontro diretto di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte, i bianconeri hanno infatti solo due punti di svantaggio dai partenopei capolisti.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, la Juventus è attesa da due trasferte davvero difficili. La ‘Vecchia Signora’, infatti, prima sfiderà allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca in campionato e poi farà visita all‘Aston Villa di Unai Emery per il quinto turno dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Questa gara contro i ‘Villans’ sarà particolare per un giocatore a disposizione di Thiago Motta, ovvero Douglas Luiz. Quest’ultimo, infatti, è stato preso da Giuntoli proprio dall’Aston Villa per più di 50 milioni di euro. Tuttavia, nonostante questa super cifra spesa per lui, sul centrocampista già ci sono più voci di un suo possibile addio.

Juve, Bryan King contro il ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa: “Potrebbe creare scompiglio”

Secondo quanto riportato da ‘astonvillanews.co.uk’, infatti, Douglas Luiz potrebbe tornare già nell’Aston Villa. Tuttavia, non tutti sono d’accordo del suo ritorno. Bryan King, ex scout del club inglese, ha infatti parlato del calciatore brasiliano: “Sarei sorpreso di rivederlo con i ‘Villans’. Non vedo il punto di questo trasferimento. Posso dire che è vero che la Juve non è più come una volta, visto che ora è un club di ‘passaggio’ ma comunque non credo che il ritorno di Luiz possa accadere”.

Bryan King ha poi concluso il suo intervento: “Douglas Luiz ha spinto per andare via e si parla di un suo ritorno dopo appena sei mesi. Se dovesse tornare nell’Aston Villa, penso che potrebbe creare scompiglio all’interno dello spogliatoio”.