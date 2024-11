Pellegrini fermato dai tifosi: l’annuncio che fa chiarezza

Pellegrini fermato dai tifosi davanti ai cancelli di Trigoria: l’annuncio che fa chiarezza. Ecco le parole del capitano

Oggi è iniziata l’era Ranieri a Trigoria. Per la terza volta il tecnico romano ha abbracciato la causa giallorossa. Il lavoro da fare è tanto, lo sappiamo. Troppo. Perché alla ripresa ci saranno tre sfide terribili contro Napoli e Tottenham in trasferta e poi l’Atalanta in casa.

La squadra deve reagire ad una situazione brutta, per usare un termine un po’ così. La squadra deve capire che si rischia grosso. Comunque, tornando a quanto successo in queste ore, con il primo allenamento diretto appunto da Ranieri, fuori i cancelli di Trigoria c’erano dei tifosi della Roma che hanno aspettato non solo l’arrivo del tecnico, nella tarda mattinata, ma anche l’uscita dei giocatori. E a parlare con i tifosi si è fermato il capitano Lorenzo Pellegrini.

Pellegrini: “Abbiamo sempre portato rispetto”

Come si vede nel video pubblicato da calciomercato.it, i tifosi chiedono a Pellegrini, che come sappiamo non è stato convocato in nazionale, rispetto per la maglia.

“Abbiamo sempre portato rispetto a tutti. Per gli allenatori e soprattutto per la maglietta che portiamo addosso. Lo sappiamo pure noi che le cose non stanno andando bene – ha detto -, siamo consapevoli ma il rispetto per la Roma non mancherà mai. Io sto male come state voi. Io vi dico la verità, io sto male come state voi”.

Poi i tifosi hanno rimarcato a Pellegrini un altro fatto, quello di aver levato gli striscioni dalla Curva Sud tra primo e secondo tempo del match contro il Bologna: “Non sapete quanto mi dispiace, lo sappiamo che le cose non vanno, non siamo stupidi e noi cerchiamo di fare il meglio. Da parte mia non – ha concluso – non accadrà mai di mancare di rispetto alla maglia. Poi potete dirmi tutto quello che vi pare, ma il rispetto per la maglia per me non mancherà mai”. Si riparte da qui.