Roma, UFFICIALE: Ranieri ha firmato. E c’è l’annuncio sul futuro

La Roma ha deciso di affidare la propria panchina a Claudio Ranieri: ora l’accordo è ufficiale ed è arrivata anche la firma

I giallorossi si sono affidati al grande usato sicuro, per salvare questa disastrosa stagione. Per Ranieri sarà la terza esperienza sulla panchina giallorossa, dopo la parentesi 2009-2011 e quella del 2019, nell’ultima parte dell’era Pallotta.

La Roma ha scelto il suo nuovo allenatore: Claudio Ranieri. Il lungo casting è giunto al termine e finalmente c’è un sostituto di Ivan Juric, esonerato dopo la sconfitta contro il Bologna all’Olimpico. La società è dovuta intervenire per evitare ulteriori debacle, provando ad individuare un uomo forte per gestire la crisi. Dopo i problemi riscontrati nelle trattative per Terzic, Mancini e Montella, alla fine i Friedkin hanno scelto di affidarsi all’usato sicuro.

Ranieri aveva deciso di dire basta con la panchina dopo l’ennesima grande impresa della scorsa stagione. Con un Cagliari ridotto male, Sir Claudio ottenne una salvezza straordinaria, seguita ad una promozione altrettanto esaltante l’anno precedente.

Ranieri torna alla Roma: sarà il terzo mandato sulla panchina giallorossa

Per permettere al nuovo allenatore di arrivare a Roma, la società ha deciso di spostare la ripresa degli allenamenti a giovedì mattina, anziché mercoledì, come previsto. I Friedkin hanno incontrato Ranieri a Londra, nel proprio quartier generale, trovando l’intesa per proseguire insieme sino al termine della stagione.

Il comunicato ufficiale, appena pubblicato sul sito ufficiale, recita: ” L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione. Romano di nascita, romanista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica di allenatore in due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo. Ranieri porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d’Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida del Leicester nel 2016. Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’AS Roma. Forza Roma e bentornato a casa Mister!”