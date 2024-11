Scambio con Gyokeres e addio Juve, è tutto fatto per il mese di gennaio. Ecco cosa potrebbe succedere proprio nelle prossime settimane

Alla Juventus manca un attaccante, visto che Milik è out e dovrebbe tornare a gennaio. E poi il polacco avrà comunque bisogno di tempo per rimettersi in forma dopo sei mesi a lavorare quasi sempre da solo, e pensare che Vlahovic possa iniziare e chiudere la stagione come unica punta di ruolo dentro una squadra come quella bianconera che punta allo scudetto e che ha moltissimi impegni ci appare davvero impossibile.

Detto che Giuntoli avrà il suo bel da fare anche in difesa dopo l’ufficialità della rottura del legamento crociato di Bremer, è innegabile che qualora si presentasse l’occasione davanti i bianconeri potrebbero coglierla. E negli ultimi giorni, con una certa insistenza, l’occasione ha trovato un nome: Zirkzee del Manchester United. L’olandese, esploso con Motta lo scorso anno al Bologna, in Premier ha steccato e con il nuovo tecnico Amorim, insediatosi da pochissimi giorni, potrebbe davvero trovare pochissimo spazio. L’ex allenatore dello Sporting vorrebbe con sé quel centravanti che ha distrutto, tra le altre, anche il City in Champions League con una tripletta.

Scambio con Gyokeres: Zirzee allo Sporting

Amorim vorrebbe ovviamente quel centravanti che sta facendo quello che vuole sia in Portogallo che in Europa: ovviamente parliamo di Gyokeres che, secondo Caughtoffside potrebbe finire allo United con uno scambio di prestiti, almeno per i prossimi sei mesi. Il percorso inverso lo potrebbe fare appunto Zirkzee.

Ora, pensare all’olandese in un campionato come quello portoghese ci appare difficile, ma per arrivare al vero obiettivo del prossimo mercato invernale lo United, si legge ancora, lo potrebbe effettivamente mettere sul piatto anche per farlo giocare con una certa regolarità nella seconda parte di stagione e dargli quindi la possibilità di mettersi in mostra. Cosa che in Inghilterra non gli è mai riuscita. Niente Juventus, insomma.