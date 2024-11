Ultim’ora Roma, infortunio in Nazionale: l’attaccante è disperato

Ultim’ora Roma, infortuno in Nazionale: il giocatore dopo 21 minuti di gioco è uscito in lacrime. Non si conosce l’entità dello stop

Oggi la Roma ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di Claudio Ranieri che, come si vede sul sito ufficiale giallorosso, è rimasto comunque in borghese a guardare i suoi ragazzi.

Nelle foto non si sono visti né Dybala, né Pellegrini e nemmeno Hermoso: almeno nelle foto di campo, ovviamente. Perché il club ha pubblicato anche sul portale ufficiale le prime immagini dell’arrivo del nuovo allenatore che ha preso il posto di Juric. E lì ci sono i calciatori. Probabilmente, essendo rimasti fuori nei giorni scorsi anche dal match contro il Bologna, staranno recuperando. Nel merito, c’è da dirlo, non ci sono notizie ufficiali.

Ultim’ora Roma, infortunio per Shomurodov

Mentre di ufficiale c’è una cosa, purtroppo. Uno dei giallorossi in giro per il mondo che sono impegnati con la maglia del proprio Paese è Eldor Shomurodov. Il centravanti uzbeko – che Ranieri conosce bene visto che lo scorso anno lo ha allenato al Cagliari – era partito titolare nel match valido per le qualificazioni al prossimo mondiale contro il Qatar.

La sua partita, però, è durata solamente 20 minuti. Poi un infortunio, probabilmente muscolare visto che lascia il campo tranquillamente lui senza l’aiuto di nessuno, lo mette ko. Il giocatore della Roma si accomoda in panchina e si mette la maglia in faccia a coprirsi il volto in segno di delusione. Non si vedono lacrime da parte dell’attaccante perché poi l’inquadratura stacca sulla partita. Si attende di capire, insomma, qual è l’entità dello stop e si attende di capire quali sono le informazioni che manderà la Roma nel merito della questione.