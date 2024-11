Un bomber di Serie A ha contratto la malaria: comunicato UFFICIALE

La nota ufficiale della Federazione fuga ogni tipo di dubbio: l’attaccante ha contratto la malaria e le sue condizioni verranno valutate con attenzione nelle prossime ore. I dettagli

I vari campionati in giro per il mondo sono attualmente fermi per lasciar posto agli impegni delle Nazionali. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i calciatori di Serie A che stanno provando a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questi giorni, sfruttando le opportunità concesse loro dai rispettivi CT. Infortuni e defezioni a sorpresa, però, stanno continuando a monopolizzare l’attenzione mediatica.

E così, qualche ora dopo l’ufficialità dell’infortunio accorso a Cabal, un’altra squadra Serie A potrebbe essere costretta a perdere per diverso tempo una sua ‘pedina’ importante. Ci stiamo riferendo alla Lazio di Baroni, visto che la Federcalcio senegalese ha reso noto che Boulaye Dia ha contratto la malaria il giorno della partenza per Bamako. Ragion per cui, assieme a Lamine Camara che invece ha avvertito un problema agli adduttori, l’attaccante della Lazio non sarà disponibile in vista della gara di quest’oggi che vedrà il Senegal sfidare il Burkina Faso. Le condizioni di Dia, come comunicato dalla stessa Federcalcio senegalese, verranno dunque monitorate con attenzione nel corso delle prossime ore. Intanto, ecco la nota ufficiale:

“La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024.

Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito un problema agli adduttori. I medici della Nazionale stanno osservando attentamente l’evolversi dello stato di salute dei due giocatori”.