Addio Milan a gennaio: pagano la clausola da 85 milioni

Il Milan rischia di perdere un big nel mercato di gennaio. Un bel problema per Fonseca ma non si può fare nulla se si presentano con una cifra monstre

I rossoneri potrebbero dover rinunciare ad uno dei migliori interpreti di questo inizio di stagione. Per il giusto riconoscimento economico il giocatore può partire destinazione Premier League, con buona pace della società. Sostituirlo sarebbe difficilissimo.

Il Milan ha mostrato diversi alti e bassi in questa prima parte di stagione. Dalla vittoria di Madrid in Champions League contro il Real, al pareggio di Cagliari in campionato. Il treno delle migliori in Serie A sembra essersi già staccato e piazzarsi tra le prime quattro non sarà così facile, soprattutto se Lazio e Fiorentina dovessero continuare così. Fonseca sa benissimo di dover migliorare il proprio rendimento per conservare la panchina anche dopo gennaio. Ad aiutarlo può esserci anche il mercato, con la finestra invernale che potrebbe regalare un paio di colpi.

A centrocampo l’infortunio di Bennacer ha creato un vuoto in rosa e bisognerà intervenire. Il problema è che una falla si può aprire in attacco, visto che c’è un forte pressing proveniente dalla Premier League per uno dei big. Stiamo parlando di Christian Pulisic, perno dell’attuale Milan e miglior giocatore per rendimento in questi primi 3 mesi di stagione. In 15 partite ha messo a referto 7 gol e 5 assist, contribuendo in modo decisivo sia in campionato che in Champions.

Il Milan rischia di perdere Pulisic: il ritorno in Premier League è concreto

Christian Pulisic ha avuto un ottimo passato in Premier League, con anni fruttuosi al Chelsea. L’esterno americano, transitato anche al Borussia Dortmund in precedenza, ha un posto di primo piano nello scacchiere di Fonseca. A 26 anni sembra aver trovato la perfetta consacrazione, con una continuità fisica che in passato aveva smarrito. Forse proprio per questo il West Ham ha messo gli occhi sul suo cartellino, secondo quanto riportato da fichejes.net. Stando alle voci provenienti dal Regno Unito (Team Talk) sembra che Pulisic accetterebbe di buon grado un rientro a Londra.

I soldi per convincere il Milan potrebbero arrivare da una cessione importante da parte degli Hammers, che stanno per perdere il talento di Mohammed Kudus. Sul ghanese ha messo gli occhi l’Arsenal (oltre al Liverpool), e potrebbe essere pagata la clausola da 85 milioni di sterline. Con tale cifra il West Ham potrebbe poi bussare alla porta dei rossoneri per ottenere il sì di Pulisic. Gennaio è sempre più vicino.