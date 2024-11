Allarme Roma, ritorno e tradimento capitale: “Non posso dire no”

Scatta l’allarme in casa Roma per un possibile tradimento sul mercato: si parla di una chance di ritorno a cui non sarà possibile dire di no

I giallorossi hanno appena cambiato guida tecnica, richiamando Ranieri dopo 5 anni e si apprestano a programmare anche il mercato di gennaio. Nel frattempo scatta una grana che potrebbe stravolgere i programmi di Ghisolfi.

La Roma sta mostrando diversi problemi in questa prima parte di stagione e non c’è un reparto che sta dando più garanzie di altri. L’attacco è ancora abulico, tanto sotto De Rossi quanto con Juric e la difesa, dopo un discreto avvio con l’ex tecnico del Torino, ha perso solidità. Niente cleansheet e moltissimi spazi offerti in contropiede, come hanno dimostrato i 3 gol presi a Verona e in casa contro il Bologna. Adesso con l’arrivo di Claudio Ranieri si spera di poter riavere una compattezza diversa, magari anche sacrificando un terzino come Celik, per mettere Mancini bloccato e aumentare la forza nel gioco aereo.

Resta ancora da capire se il modulo prevederà una difesa a 4 bloccata o un più robusto 3-5-2, proposto anche nello scorso anno da Ranieri a Cagliari. Quello che è certo è che Hummels troverà più spazio rispetto ai soli 20′ disputati sin ora (nella disastrosa trasferta di Firenze). Il centralone tedesco sarà uno dei probabili leader di questa squadra e potrebbe esordire sin da subito come punto di riferimento arretrato. Resta da vedere anche la posizione di Hermoso, ai box per infortunio nelle ultime settimane e grosso punto interrogativo nelle giornate in cui è stato chiamato in causa.

Hermoso non chiude la porta ad un ritorno in Spagna: possibile colpo di gennaio per il Real

Il difensore spagnolo, ex Atletico Madrid, è stato intervistato in queste ore da As.com, per la prima volta da quando ha lasciato il suo paese. Nei giorni liberi per la pausa della Nazionali si è recato a Madrid, dove ha ancora una casa, trascorrendo dei momenti sereni in famiglia.

Il momento non è dei più semplici nemmeno per lui, con un ambientamento non ottimale e prestazioni rivedibili. Sui numerosi cambi di allenatore ha dichiarato: “Non è facile, onestamente. Non ero abituato a questi cambiamenti, ma il calcio è così e devi fare tutto. Troveremo presto una continuità positiva nei risultati, credo, e potremo ribaltare la situazione”.

Poi in chiave mercato lancia uno spunto interessante, visto che si era parlato di un possibile ritorno a Madrid a gennaio, questa volta sponda Real (tradimento agli ‘Atleti’). A precisa domanda Hermoso ha risposto: “Ho 29 anni, gran parte della mia carriera è stata in Spagna, mi piace il calcio della Liga ed essere nel tuo Paese rende tutto più facile. Non posso chiudere la porta ad un eventuale ritorno nel mio paese”.