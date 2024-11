Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2026

Giungono direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini piacevoli notizie in merito ad un rinnovo di un contratto fino al 2026.

Mentre Sir Claudio Ranieri ordina per la terza volta nel corso della propria carriera la scrivania all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, giungono notizie sorprendentemente rassicuranti dai vertici capitolini.

In seguito ad una serie di settimane di forte precarietà societaria – durante le quali il progetto immaginato nel corso dell’estate è stato violentemente ribaltato a causa del doppio cambio di allenatore su fronte maschile e delle dimissioni presentate dal CEO Lina Souloukou – sarà necessario restituire una sensazione di solidità per alimentare realmente un progetto a lungo termine. In tal senso è stato da poco ufficializzato un rinnovo di una pedina importante dello scacchiere giallorosso.

Haavi rinnova fino al 2026

Come è possibile osservare nella nota ufficiale del club, Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con l’As Roma fino al 30 giugno del 2026. Nel corso della comunicazione presente sul sito ufficiale la società ci ha tenuto a rimarcare l’importanza della figura della Haavi nella recente storia giallorossa.

💬 @EmilieHaavi: “Sono molto contenta di aver rinnovato il mio contratto perché la Roma per me è diventata una seconda famiglia” 📄 https://t.co/YocQ0sfHEg#ASRomaFemminile pic.twitter.com/xw46gtycYy — AS Roma Femminile 🇮🇹 🏆 (@ASRomaFemminile) November 15, 2024

Ben 105 presenze con 26 reti all’attivo per la centravanti norvegese, approdata nella Capitale nel 2021 e il cui contributo è risultato vitale per la conquista di due Scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia.

Queste le parole di Emilie al momento della firma: “Sono molto contenta di aver rinnovato il mio contratto perché la Roma per me è diventata una seconda famiglia. Voglio ringraziare il Club e la Proprietà per tutto quello che sta facendo per il calcio femminile e per me, non vedo l’ora di condividere altri bei momenti insieme a tutti i tifosi giallorossi“.