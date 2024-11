Dal Napoli alla Roma, colpo d’ala improvviso: le cifre svelano tutto

L’intreccio Napoli-Roma a pochi giorni dal fischio d’inizio della gara del ‘Maradona’ ha letteralmente preso quota. Tutte le cifre

Parola al campo. In casa Roma l’obiettivo numero uno è risalire una classifica che definire complicata sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Lo sa bene Claudio Ranieri, che ha comunque deciso di accettare la proposta dei Friedkin, apponendo la sua firma su un contratto di sei mesi. Pisilli e compagni, però, saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force al rientro dai rispettivi impegni con le Nazionali a cominciare dalla sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte, reduce dall’importante pareggio esterno ottenuto sul campo dell’Inter.

Il riferimento alla sfida in programma tra giallorossi e azzurri, però, permette anche di allargare il nostro campo di osservazione, tirando in ballo quelle dinamiche di mercato che tra poche settimane cominceranno a prendersi le luci della ribalta. Alla luce delle difficoltà evidenziate dai giallorossi nella prima parte di stagione, infatti, Ghisolfi potrebbe ritornare sul mercato per sfruttare occasioni congeniali. Sotto questo punto di vista non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma che, almeno stando alle cifre evidenziate dai bookmakers, potrebbero dar luogo ad un interessante duello di mercato proprio con il Napoli.

Calciomercato Roma, sfida al Napoli per Dorgu: la posizione dei bookmakers

Il calciatore oggetto della disamina dei betting analyst di Sisal è infatti Dorgu. Il jolly del Lecce, che ha recentemente apposto la sua firma sul suo nuovo contratto con i salentini fino al 2029, è stato accostato in tempi e in modi diversi anche al Napoli e alla Roma, oltre alla ‘solita’ Premier League.

A tal proposito, sarebbero proprio i due club italiani le piste più calde per il futuro di Dorgu, il cui arrivo al Napoli è bancato non a caso 6 volte la posta. Restando sull’argomento, non è affatto passato inosservato il gesto di Antonio Conte che, al triplice fischio della gara tra gli Azzurri e il Lecce, ha detto qualcosa all’orecchio del calciatore, lasciando suggerire un ritorno di fiamma dei partenopei nei prossimi mesi. Una quota sicuramente alta, ma drasticamente inferiore rispetto a quella con la quale è bancata il possibile binomio Dorgu-Roma che, a gennaio, si ‘gioca’ a 12 volte la posta.