Hummels, ultimatum choc: la Roma è già stata avvisata

Clamorosa indiscrezione sul futuro del tedesco campione del mondo: Ranieri è pronto ad affrontare tutte le conseguenze del caso

23 minuti in campo. E a risultato già acquisito (ma per la squadra avversaria) tra l’altro. Non certo il trattamento che ci si aspettava per un giocatore che, appena meno di sei mesi prima, aveva guidato con la solita autorevolezza la difesa della squadra finalista della Champions League.

È una storia per certi versi incredibile quella di Mats Hummels, uno dei difensori più forti dell’ultimo decennio di calcio europeo. Arrivato a Roma a parametro zero dopo la fine della sua gloriosa esperienza col Borussia Dortmund – consumatasi in due avventure distinte, perché di mezzo c’è stato anche il Bayern Monaco – il 35enne teutonico è stato relegato al ruolo di riserva delle riserve nelle scelte del poi esonerato Ivan Juric.

L’allontanamento del tecnico croato, sotto la cui gestione la Roma è precipitata fino ai margini della zona retrocessione, e il contestuale arrivo di un vecchio saggio come Claudio Ranieri dovrebbero, nell’opinione comune, riabilitare lo status del giocatore teutonico. C’è chi parla addirittura di un Hummels prossimo leader della retroguardia giallorossa, col mister di Testaccio che, non insensibile all’esperienza e al carisma del classe ’88, potrebbe affidargli un ruolo di primaria importanza.

Forse però è troppo tardi. Forse Hummels, umiliato e abbandonato al suo destino, potrebbe prendere decisioni clamorose. Già accreditato di una possibile rescissione del contratto da ufficializzare a gennaio, il centrale difensivo potrebbe optare per una scelta drastica. Del tutto inaspettata.

L’indiscrezione, la novità clamorosa, corre sul filo dei social. A rivelare le nuove intenzioni dell’ex Dortmund è Florian Plettenberg, vero e proprio guru di mercato del calcio tedesco e non solo.

Secondo la fonte appena citata, il giocatore starebbe aspettando di vedere se la sua situazione in termini di minutaggio e di coinvolgimento reale nelle scelte tecniche dell’allenatore, possa migliorare. In caso contrario, Hummels starebbe valutando decisioni drastiche. Irreversibili.

🚨🆕 If Mats #Hummels’ situation at AS Roma does not improve under the new coach, Claudio #Ranieri, a transfer in winter is possible.

The 35y/o centre-back is also not ruling out the possibility of ending his career.

Roma have already been informed of Hummels’ plans.… pic.twitter.com/1QK2LmJ0gJ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 15, 2024