Infortunio Dovbyk. Arriva la prima preoccupazione per Claudio Ranieri. L’attaccante ucraino è infortunato ed il responso ufficiale parla chiaro.

Benedetti-maledetti raduni delle nazionali. Si ha sempre il timore che giungano le peggiori novità. Un timore che corre sul filo del telefono. Basta soltanto uno squillo.

Anche la Roma sta vivendo una situazione di trepidante attesa riguardo le condizioni di Artem Dovbyk. Dal ritiro della nazionale ucraina le notizie sono frammentarie ed ancora poco chiare. E, soprattutto, niente di ufficiale. Domani la nazionale ucraina sarà impegnata nella quinta gara della Nations League. Avversario di turno sarà la Georgia. Gara sentitissima e di fondamentale importanza per Dovbyk e compagni.

A Trigoria attendono di sapere se il centravanti giallorosso sarà della gara. Nei giorni scorsi l’attaccante ucraino ha infatti accusato dei problemi al ginocchio. Una condizione fisica non ottimale che ne ha messo in serio dubbio la presenza in campo per la Nations League. Dovbyk si, Dovbyk no. La decisione finale spetterà al commissario tecnico ucraino.

Infortunio Dovbyk. Le parole del c.t. ucraino

Riguardo le condizioni fisiche di Artem Dovbyk, sono arrivate le parole del commissario tecnico dell’Ucraina, Serhij Rebrov:

“Ieri Artem ha svolto il suo primo allenamento con la squadra. Vedremo se potrà giocare contro la Georgia. Purtroppo ci sono molti giocatori con piccoli infortuni e anche i calciatori della Dinamo Kiev e dello Shakhtar Donetsk sono piuttosto stanchi dopo aver viaggiato”. La speranza del c.t. ucraino è che tutti suoi giocatori siano consapevoli dell’importanza della sfida contro la Georgia. Una consapevolezza che deve, obbligatoriamente, mettere da parte i fastidi fisici e stanchezza per i continui viaggi. A fronte di tali dichiarazioni è facile che venga richiesta ad Artem Dovbyk di stringere i denti.

Troppo importante per l’Ucraina. Troppo importante per la Roma.