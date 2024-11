Infortunio in nazionale, la diagnosi è già UFFICIALE

Arrivano le prime cattive notizie dai raduni delle nazionali in cui sono impegnati i giocatori giallorossi: c’è già il responso dello staff medico

I raduni e le partite delle rappresentative nazionali: semplicemente un vero incubo per tutti i club, dal più grande al più piccolo, col telefono dei dirigenti e degli allenatori sempre pronto a squillare per qualche notizia nefasta. Non ha fatto eccezione, all’interno di un periodo in cui certamente la Dea bendata ha più volte voltato le spalle alla Roma, l’infortunio rimediato dal giocatore giallorosso nel corso di un match con la maglia del suo paese.

Uscito dal campo per quello che sembrava un fastidio all’inguine dopo appena 20′ dall’inizio della gara, il calciatore aveva già manifestato tutta la sua preoccupazione con delle lacrime che non lasciavano presagire nulla di buono. A poche ore di distanza dall’accaduto, è arrivato il responso ufficiale dello staff medico. Non si tratta di una buona notizia per Claudio Ranieri, che incassa la diagnosi sull’infortunio della sua risorsa proprio nel giorno della sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico della Roma.

Shomurodov ko: il responso dello staff medico dell’Uzbekistan

“Eldor Shomurodov ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro“, si legge nel report diffuso dallo staff sanitario dell’Uzbekistan. L’unica reale alternativa, nel ruolo di punta centrale, al già acciaccato Artem Dovbyk non sarà dunque a disposizione di Sir Claudio per i prossimi impegni della formazione giallorossa.

Le prime indiscrezioni parlano di uno stop che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 giorni. La Roma non potrà contare sull’attaccante sicuramente per i match contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Restano vive le speranze di poterlo recuperare per il match dell’Olimpico contro il Lecce in programma il 7 dicembre prossimo.