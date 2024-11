Nuovo affare Milan-Real: corto circuito da 60 milioni

In casa Milan, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato che riguardano anche il Real Madrid.

Dopo la grande vittoria rimediata in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, di fatto, il Milan di Paulo Fonseca non si è confermato nella trasferta di Cagliari. Prima di lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, infatti, la squadra rossonera ha pareggiato per 3-3 contro la squadra guidata da Davide Nicola.

Per il Milan c’è stata comunque l’ottima notizia del ritorno a grandi livelli di Rafael Leao, autore di una doppietta, anche se la distanza dal primato è rimasta uguale. Il club rossonero, in attesa del recupero della gara contro il Bologna, ha infatti cinque punti di distacco dal Napoli capolista di Antonio Conte.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, il Milan dovrà dare subito segnale, anche se lo dovrà fare contro la Juventus di Thiago Motta. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato con la partita casalinga contro la ‘Vecchia Signora’, in casa bianconera bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, Real Madrid potrebbe fiondarsi su Thiaw: le ultime

Il giornalista spagnolo Julìan Maldonado, come riportato da ‘elgoldigital.com’, ha consigliato al Real Madrid proprio un giocatore del Milan, ovvero Malick Thiaw. Quest’ultimo, infatti, costa molto di meno rispetto al primo obiettivo dei ‘Blancos’ per sostituire Militao: William Saliba dell’Arsenal di Mikel Arteta.

Thiaw, di fatto, costerebbe al Real Madrid circa 20 milioni di euro, mentre i ‘Gunners’ chiederebbero ben 80 milioni per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Saliba. Ricordiamo che il centrale tedesco non è tra i titolari inamovibili di Paulo Fonseca, anche se ha giocato dal primo minuto le ultime gare del Milan. Tra queste, di fatto, bisogna inserire anche quella contro il Real, dove l’ex Schalke 04 è riuscito anche a segnare un gol.