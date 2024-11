L’offerta fa impazzire il Milan: scambio e cash per Leao

Sebbene si sia ‘ripreso’ il Milan a suon di prestazioni importanti, Rafa Leao continua a calamitare l’attenzione mediatica. L’ultima indiscrezione che ha visto protagonista l’attaccante portoghese

Decisivo e divisivo come pochi. Rafa Leao è così, prendere o lasciare. Dopo una prima parte di stagione sonnolenta e con pochi spunti, accesa soprattutto dal ‘confronto’ a distanza con Paulo Fonseca e dalle scelte importanti del tecnico portoghese, l’attaccante lusitano è nuovamente salito in cattedra prendendosi la scena.

Prima la super prestazione del ‘Bernabeu’, dove con le sue scorribande ha letteralmente portato a spasso mezza difesa del Real Madrid; poi con la doppietta di Cagliari che, però, non è servita a far uscire il Milan dall’Unipol Domus Arena con tre punti preziosi. Voci di mercato messe a tacere? Non proprio. Con una certa insistenza, in tempi e in modi diversi non sarebbero pochi i club che si sono messi sulle tracce del fuoriclasse portoghese. A cominciare dal Barcellona che, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Catalogna, starebbe meditando un nuovo assalto a Leao, questa volta con l’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare la parte cash e rimescolare le carte in tavola.

Calciomercato Milan, Ansu Fati nell’affare Leao: la mossa del Barcellona

A riferirlo è El Nacional, che svela come Leao sia stato nuovamente proposto ai blaugrana da ambienti vicino al calciatore. Ma c’è di più. Con l’intento di abbassare la parte cash e stuzzicare il Milan, infatti, il Barcellona sarebbe propenso ad inserire nell’eventuale affare con i rossoneri il cartellino di Ansu Fati come parziale contropartita tecnica.

Accostato – senza troppa convinzione – sia alla Roma che al Fenerbahçe di José Mourinho, il funambolico esterno classe ‘2002 non sta trovando spazio nel nuovo scacchiere tattico proposto da Flick. Vista la centralità sempre più marcata di Yamal, l’ex Brighton in questo primo scorcio di stagione è stato utilizzato con il contagocce. Motivo per il quale avrebbe cominciato a caldeggiare l’addio. Se non a gennaio, molto più verosimilmente in estate. Ecco perché l’idea del Barcellona sarebbe quella di inserire Ansu Fati – profilo che al Milan no dispiacerebbe affatto – come contropartita tecnica in qualche operazione. Staremo a vedere cosa succederà.