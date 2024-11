Dalla Juve alla Roma: 12 milioni a gennaio | ASRL

Vendere per acquistare: è questa la parola d’ordine in casa bianconera per il calciomercato di gennaio che coinvolge anche i giallorossi

La sosta per gli impegni delle nazionali, si sa, offre spesso lo spunto ai dirigenti per pianificare e approfondire trattative di mercato e ai giornalisti per raccontarle o per provare a scoprire qualche dettaglio in più. In casa Roma, il ritorno di Claudio Ranieri dopo la disastrosa parentesi targata Ivan Juric ha dato nuovo entusiasmo alla tifoseria giallorossa, che è tornata a respirare un po’ di romanismo. Anche la permanenza di Sir Claudio dopo questa stagione come dirigente rappresenta una boccato d’ossigeno per chi ha spesso invocato la presenza di una persona che sappia di calcio al fianco di Dan e Ryan Friedkin.

Nella conferenza stampa di presentazione, l’ex allenatore del Cagliari ha cercato di dribblare le domande sul calciomercato di gennaio, non escludendo tuttavia la necessità di fare qualcosa per rinforzare la rosa giallorossa. La promessa di non utilizzare più Angeliño come braccetto della difesa a tre ha restituito alle fasce un esterno di ruolo, ma la ricerca di almeno un altro esterno, soprattutto a destra, resta una delle priorità in vista della sessione invernale di trasferimenti. Resta anche la necessità di reperire un vice Dovbyk di sicuro affidamento. Ma Florent Ghisolfi resteranno vigili anche su possibili occasioni o proposte inaspettate.

Calciomercato Roma, la Juve lo cede subito

Per quanto riguarda la seconda categoria, negli ultimi giorni il quartier generale di Trigoria è stato sondato da alcuni intermediari anche per un giocatore della Juventus. Per finanziare il mercato in entrata, infatti, il club bianconero ha messo in vendita Samuel Mbangula, fissando un prezzo di 10-12 milioni di euro. All’entourage del giocatore è stato mandato di sondare il mercato europeo e secondo Asromalive.it, oltre a diverse squadre straniere, una chiamata è stata fatta anche alla Roma.

Con Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski in scadenza di contratto a giugno, la squadra giallorossa ha effettivamente bisogno di un’ala sinistra e il profilo del 20enne belga non dispiace affatto agli uomini mercato giallorosso. In linea di principio, a Trigoria preferirebbero affrontare un investimento in quel ruolo la prossima estate, ma qualora almeno uno dei due giocatori sopra citati dovesse fare le valigie già a gennaio, non è escluso un tentativo già nelle prossime settimane. Staremo a vedere.