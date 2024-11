Dall’Inter alla Juve, addio a gennaio: 25 milioni e risposta immediata

Emergono novità in merito alla ricerca di un sostituto di Gleison Bremer da parte di Cristiano Giuntoli, il quale è pronto a chiudere un affare a gennaio

Gli appassionati della massima lega italiana, notoriamente annoiati dalla pausa delle nazionali, si preparano a veder ripartite l’affascinante Serie A 2024/25 tra una mancata di giorni, quando andrà in onda la tredicesima giornata. Milan-Juventus e Napoli-Roma si preparano a generare un nuovo terremoto nella classifica, che sinora è senza dubbio alcuno una delle più affascinanti degli ultimi anni.

Basti pensare che la Vecchia Signora di mister Motta si trova attualmente a ricoprire la sesta piazza, ma solo a due punti dalla vetta… Ci sono infatti ben sei club racchiusi in due misere lunghezze, il che rimescola violentemente le carte e annulla sostanzialmente ogni pronostico compiuto nel corso dell’estate.

In tal senso il mercato di gennaio potrebbe significare più di quanto non accada solitamente: basti pensare alla Juventus di Cristiano Giuntoli, le cui potenzialità attualmente appaiono opacizzate da un paio di lacune non trascurabili.

Spiccano in particolare l’assenza di un vice Vlahovic (Thiago Motta anela ad una soluzione offensiva diversa dal centravanti serbo, il quale non gli garantisce lo stesso lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco compiuto da Zirkzee lo scorso anno) e il profondo vuoto lasciato da Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato.

Infortunio Bremer: Giuntoli affronta l’Inter per Christensen

Il tema relativo al sostituto di Gleison Bremer appare indubbiamente più urgente rispetto all’assenza di un’alternativa a Dusan Vlahovic (anche considerando che l’eventuale recupero di Arkadius Milik potrebbe donare a Motta un interprete sensibilmente più propenso al dialogo di qualità con i compagni rispetto al numero 9 bianconero) e, difatti, nel corso delle ultime settimane sono stati numerosi e rumorosi i nomi orbitati intorno al pianeta Juventus per il ruolo di difensore centrale.

Adesso, secondo quanto riportato da El Nacional, la Vecchia Signora si sarebbe unita a Inter, PSG, Manchester United e Newcastle per la corsa ad Andreas Christensen, attuale riserva del Barcellona. Un infortunio in pre season avrebbe precluso a Christensen la possibilità di far valere le proprie qualità in questo scoppiettante Barca, a cui potrebbe dire addio a gennaio per tentare di tornare protagonista in una big europea.

Vi è anche il forte interesse del Barca nel compiere quest’operazione, dato che Hansi Flick parrebbe intenzionato a lasciarlo in panchina anche in seguito al pieno recupero fisico. La Juventus avrebbe già avanzato un’offerta di 15 milioni di euro fissi più 10 di bonus variabili per battere la concorrenza, ma pare che i bléaugrana pretendano almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il classe ’96.