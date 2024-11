Dall’Inter alla Roma: annuncio UFFICIALE per gennaio

Dall’Inter alla Roma. La pausa per le nazionali tra poco lascerà nuovamente spazio al campionato. Sarà, però, ancora il mercato a comandare.

Ancora un poco di pazienza e la stagione del calcio riprenderà il suo corso naturale. Le soste dovute alle nazionali sono ‘fisiologiche pause’ indispensabili a squadre e società per fare il punto della situazione.

Una pausa ancor più desiderata quando si approssima l’appuntamento con il calciomercato. Un momento atteso da tanti, e non soltanto dai tifosi. Gennaio 2025 può regalare una delle sessioni invernali di mercato più interessanti degli ultimi anni. Un protagonista dell’ultimo mercato estivo può ritornare ‘protagonista’ anche nella finestra di mercato ‘invernale’. Federico Chiesa ha lasciato la Juventus dopo cinque anni. Per l’attaccante di Genova si sono spalancate le porte della Premier League. Il Liverpool è diventato il suo nuovo club, ma il responso del campo non ha dato i risultati sperati.

Né dal Liverpool, né da Chiesa.

Dall’Inter alla Roma. La decisione su Federico Chiesa

Una situazione che ha fatto sorgere indiscrezioni riguardanti il futuro prossimo dell’ex attaccante della Fiorentina e della Juventus.

E si sono scatenate le voci riguardanti un suo possibile ritorno in Serie A. Al nome di Federico Chiesa sono state accostate diverse società, Roma ed Inter su tutte. Il futuro dell’attaccante del Liverpool è stato analizzato da teamtalk.com. Analisi che ha portato ad una precisa conclusione. I continui problemi fisici che hanno contraddistinto buona parte della sua esperienza in maglia bianconera, si sono ripresentati, puntuali, anche oltre Manica.

Il club inglese, però, non intende rinunciare a Federico Chiesa. Anzi. Sta offrendo all’attaccante un periodo di necessario ‘adattamento’ ad un calcio diverso da quello italiano, soprattutto dal punto di vista atletico e dell’intensità di gioco. Pertanto l’ex attaccante della Juventus dovrà giovarsi al massimo di questo periodo di ‘totale ambientamento’ per ritornare ad ‘esplodere’ anche nel campionato più prestigioso del mondo.