Roma, la doppia assenza è UFFICIALE. La gara più attesa dell’anno è ormai alle porte. Cresce l’attesa da parte delle due tifoserie romane.

La gara più attesa dell’anno ma che a Roma, più che altrove, assume contorni, colori, sensazioni uniche. Roma-Lazio è la sfida tra de mondi distanti che hanno in comune soltanto la città di appartenenza.

“Il derby non si gioca, si vive“. La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha scelto questo slogan per presentare al meglio il derby della Capitale. Roma-Lazio sarà la gara più importante della decima giornata del campionato di Serie A eBay, il campionato di calcio femminile. Sale l’attesa per la sfida di domani. Il Tre Fontane presenta il tutto esaurito con quasi 3000 tifosi che gremiranno gli spalti. E per chi non potrà assistere allo spettacolo al vivo, c’è la televisione in diretta, in chiaro, su Rai 2, a partire dalle 15.30.

In palio punti pesanti per entrambe le formazioni e spettacolo assicurato. Dal campo o in tv che sia.

Il tecnico giallorosso, Alessandro Spugna, ha presentato così la sfida contro la Lazio: “Loro stanno facendo un bel percorso ma il pareggio dell’andata (2-2) non era il risultato che ci aspettavamo. C’è la voglia di fare una partita di grande intensità e portare a casa una vittoria importante“. La Roma dovrà ancora fare a meno di Dragoni che Pilgrim. Appare anche difficile che Viens possa scendere in campo. La Roma potrebbe iniziare il derby con il seguente undici: Ceasar, Di Guglielmo, Linari, Minami, Thogersen. Giugliano, Kumagai, Greggi, Glionna, Giacinti, Haavi. La Lazio viene da tre sconfitte consecutive ed il derby arriva nel momento peggiore della stagione. I biancocelesti occupano la parte bassa della classifica, ma non intendono scendere ancora più giù.