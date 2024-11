Roma, un altro grande ex raggiunge Ranieri a Trigoria

La Roma in mano ai grandi ex: dopo la firma di Claudio Ranieri adesso è arrivato il momento di un’altra importante visita a Trigoria

I Friedkin hanno affidato all’ex tecnico del Cagliari il compito di guidare la squadra fino a giugno e di occuparsi poi dell’aspetto societario, come super consulente. Intanto un altro grande ex romanista si è affacciato al campo d’allenamento.

La Roma deve sfruttare questa pausa per le nazionali per costruire una nuova solidità tattica. Claudio Ranieri sta studiando la situazione della squadra prima di varare un modulo definitivo. La difesa a 3 o a 4 può variare in base alle caratteristiche e allo stato di forma dei suoi uomini. Di certo, come annunciato in conferenza, Angelino non giocherà più da braccetto e si ipotizza più spazio per Hummels. Il tutto dovrà essere finalizzato ad una maggiore solidità difensiva, dopo i problemi avuti da Juric nelle ultime uscite (3 gol a Verona e 3 dal Bologna).

Ranieri dovrà anche indirizzare il proprio lavoro sull’aspetto societario, visto che praticamente è già un dirigente in pectore. Proprio a questo proposito starà a lui scegliere i ruoli di cui necessità la Roma in questo momento, piuttosto sguarnita a livello di figure professionali. A parte il ds Ghisolfi non c’è più nessun uomo di calcio a Trigoria.

Damiano Tommasi in visita a Trigoria: ha assistito all’allenamento al fianco di Ranieri

Chi ha fatto visita alla squadra durante l’allenamento di oggi è Damiano Tommasi, ‘L’anima candida’ dello Scudetto del 2001. Tommasi ha ricoperto un ruolo in Federazione, prima di dedicarsi alla politica nella sua Verona. La Roma ha immortalato la sua presenza con degli scatti, condivisi sui propri canali social.

Tommasi ha salutato mister Ranieri e ha assistito alla seduta, scambiando più di qualche parola con il mister. Chissà che non ci possa essere qualcosa per il futuro, magari in vista della prossima stagione. Di fatto servirebbe un profilo del genere in società, italiano e con grande conoscenza dell’ambiente calcistico nostrano.

Per ora solo visita di cortesia, ma chissà che da cosa non possa nascere cosa. Di sicuro molti dei giocatori attuali dovrebbero prendere spunto dall’applicazione e dalla professionalità sempre espressa dall’ex numero 17.