Una sorpresa dietro l’altra: Pogba rossonero

Pogba rossonero, una sorpresa dietro l’altra: arriva la notizia choc dopo l’addio alla Juventus. Gli ultimi aggiornamenti.

Paul Pogba, una delle figure più discusse e talentuose del calcio moderno, sta attraversando un momento cruciale della sua carriera. Dopo un periodo travagliato alla Juventus, segnato da un lungo infortunio e dalla sospensione per una positività a una sostanza vietata, il club bianconero ha deciso di rescindere il contratto del centrocampista francese, anticipandone la scadenza.

Nonostante queste difficoltà, il futuro di Pogba sembra ancora aperto a nuove possibilità. Fonti vicine al calciatore rivelano che il suo entourage stia esplorando opzioni per un ritorno nel calcio inglese, dove ha lasciato il segno durante il suo periodo al Manchester United. La carriera di Pogba, coronata da successi come la vittoria del Mondiale con la Francia nel 2018 e prestazioni memorabili in Europa, ha subito una brusca frenata negli ultimi anni, ma l’interesse intorno a lui non è svanito.

Pogba può tornare in Premier League: suggestione Bournemouth dopo la Juventus

Secondo quanto riportato da TBR Football, Pogba sarebbe aperto a un ritorno in Premier League già nel 2025, con i suoi agenti che hanno già avviato contatti con vari club. La sua squalifica, inizialmente prevista per quattro anni, è stata ridotta a 18 mesi dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), consentendogli di riprendere l’attività agonistica a partire da marzo 2025. Tuttavia, il suo futuro non sarà a Torino, poiché il club ha deciso di separarsi definitivamente dal giocatore.

Le speculazioni sul prossimo passo di Pogba includono anche un possibile trasferimento nella Saudi Pro League, ma il giocatore sembra voler mantenere aperte tutte le opzioni, inclusa la possibilità di tornare a calcare i campi della Premier League. Non è escluso che club come West Ham, Bournemouth e persino Aston Villa possano considerare l’idea di ingaggiare il centrocampista, specialmente se disponibile a parametro zero.

Sebbene Pogba non sia più al massimo della sua forma fisica, il suo talento naturale e l’esperienza internazionale potrebbero rappresentare un affare allettante per squadre di medio-alta classifica che puntano a rilanciarlo e a sfruttarne le qualità tecniche. L’interesse per Pogba rimane alto, e la sua voglia di riscatto potrebbe portarlo a scegliere un progetto ambizioso in Premier League, dove potrebbe dimostrare ancora una volta il suo valore e cercare di riaccendere la scintilla di una carriera che ha bisogno di un nuovo slancio.