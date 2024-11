Conte lo soffia alla Juventus: blitz allo stadio e nuova svolta

Conte lo soffia alla Juventus. Mentre manca poco alla ripresa del campionato le voci di mercato mettono nuovamente di fronte il tecnico salentino e la Juventus.

Il campionato più interessante degli ultimi anni, con sei squadre raccolte in due punti, vede il Napoli di Antonio Conte al primo posto.

Aurelio De Laurentiis dopo la disastrosa stagione post-scudetto ha deciso di voltare pagina e di portare a Napoli il tecnico più ambito. Poche settimane di lavoro hanno permesso al tecnico salentino di calarsi nella caldissima atmosfera partenopea. Poche settimane di lavoro hanno riportato il Napoli lì dove il Napoli ha dovere di stare. In vetta alla classifica. Di nuovo si parla di scudetto e nuovamente si pensa in grande. Una naturale conseguenza quando si ha in panchina Antonio Conte. E l’ex tecnico di Juventus ed Inter vuole costruire un grande Napoli. Ed un grande Napoli ha bisogno di grandi giocatori. Alcuni sono arrivati la scorsa estate, altri potrebbero arrivare a breve. Magari già a gennaio.

Conte lo soffia alla Juventus: Kalimuendo al Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, anche lui ex bianconero, studia i desiderata di Antonio Conte per trasformarli in realtà e portarli poi a Castel Volturno.

Riguardo a ciò areanapoli.it rivela una ghiotta indiscrezione. Il Napoli di Antonio Conte ha posato gli occhi su Arnaud Kalimuendo, classe 2002, attaccante francese di origini congolesi che milita nella Ligue 1 nelle file del Rennes. Lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli ha visto il giovane attaccante francese protagonista della sfida Italia-Francia Under 21. E lo hanno visto ‘da vicino’ anche gli osservatori partenopei.

Attaccante moderno in grado di assicurare una dote importante di realizzazioni nonché giocatore capace di lavorare di concerto con il resto della squadra fornendo assist o aprendo spazi invitanti per i suoi compagni. Il Rennes potrebbe entrare nell’ordine di idee di lasciarlo partire al termine di questa stagione. Profilo ambito da diversi club europei, Juventus inclusa e per questo prospetto non certo a buon mercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

A Napoli, però, c’è Antonio Conte.