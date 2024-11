Dybala dopo Icardi: ha già ‘cantato’

Ecco le ultime sul possibile e chiacchierato addio di Paulo Dybala dalla Roma di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi

La stagione dell’As Roma appare controversa e intricata sotto tutti i punti di vista, partendo dall’aspetto prettamente di campo, passando per quello dirigenziale/tecnico e arrivando fino a quello del calciomercato, dove sembrerebbero esserci numerose incongruenze e squilibri a cui tentare di rimediare già a partire da gennaio.

Inanellare una serie di colpi altisonanti nel corso dell’estate sembrerebbe non bastare ad ottenere risultati reali all’interno di un campionato in evidente crescita, neanche se le gran parte degli acquisti compiuti si rivelano essere perfettamente in linea con le aspettative.

Il discreto lavoro realizzato di Artem Dovbyk, la consistenza tecnico-fisica di Manu Koné, la raffinatezza di Enzo Le Fée, la ritrovata creatività di Matias Soulé e persino le buone sensazioni restituite nei pochi minuti spesi in campo da Samuel Dahl, avranno certamente fatto piacere al nuovo direttore tecnico giallorosso, ma la presenza di forti scompensi in altre zone del campo hanno generato una creatura poco armoniosa, difficile da mettere in campo e ancor più complicata da far vincere. In tal senso spicca senza dubbio alcuno la questione Paulo Dybala, il quale rappresenta il fiore all’occhiello di un reparto sorprendentemente affollato.

Dybala verso la Turchia: “Lo convincerò ad andare al Fenerbahce”

Se dovessimo scoprire che la partenza di Paulo Dybala fosse già da tempo nei piani della dirigenza giallorossa lo stupore sarebbe l’ultimo dei sentimenti da provare, esattamente come nel caso in cui la Joya dovesse partire a gennaio. Ranieri è stato perentorio: “con Dybala faccio quello che voglio, lo vorrei usare per novanta minuti a partita”… tuttavia sarà da comprendere se la Joya riuscirà a mantenere i ritmi di una Serie A sempre più impegnativa.

Di recente, proprio sulla possibile partenza del fuoriclasse argentino, si è espresso il rapper L-Gante – veccia conoscenza dei gossip sulla questione Icardi-Wanda Nara, nonché amico di Dybala -, il quale ha dichiarato in diretta: “Parlerò a Paulo per convincerlo ad andare al Fenerbahce”. Parole che non posso che acuire le speculazioni relative al forte interesse di José Mourinho per la Joya.