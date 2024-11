‘Giallo’ prima di Napoli-Roma: noie al ginocchio e annuncio UFFICIALE

Giallo prima di Napoli-Roma: non c’è solamente un “accordo” tra club e nazionale, ma anche un problema fisico. Annuncio ufficiale del ct

Alla ripresa c’è il Napoli: debutto di fuoco per Claudio Ranieri che andrà al Maradona cercando, immediatamente, di portare dei punti a casa. Difficile, contro la squadra di Antonio Conte, rodata al punto giusto dopo mesi di lavoro importante. Mentre in casa Roma il nuovo allenatore inizierà solamente martedì a preparare il match.

E il grande ex, Romelu Lukaku, ci sarà. Nonostante non sia partito per Budapest con la nazionale belga, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina non ci sono dubbi che martedì, alla ripresa della preparazione, lavorerà con il gruppo. “Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia – ha detto Tedesco alla fine della gara contro gli azzurri – per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione cronica al ginocchio, e ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione”.

Lukaku, problemi al ginocchio

Tre-quattro giorni di riposo, quindi, e di conseguenza a Napoli non è scattato nessun allarme: “Romelu sarà in campo martedì per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno”. Insomma, se prima si era parlato di un “accordo” tra la nazionale e il Napoli affinché Lukaku potesse tornare in anticipo dopo il match contro l’Italia e non giocare una partita ininfluente per la sua squadra, c’è anche un problema fisico dietro che comunque, a quanto pare, non lo mette proprio a rischio.

Ovvio comunque che rimane una situazione da monitorare. Martedì, senza dubbio, alla ripresa degli allenamenti degli azzurri se ne saprà di più. Ma Lukaku, contro la sua ex squadra, dovrebbe esserci. E per il Napoli sappiamo quanto è importante avere quel giocatore lì davanti. Una “gatta da pelare” per Ranieri.