Calciomercato Roma, ribaltone Ranieri: l’addio è più lontano

Inizia la settimana che porta al Napoli. Inizia la settimana, la prima, di Ranieri con tutta la Roma a disposizione. Già da domani in molti saranno a Trigoria, rientrati dalle nazionali. Poi, nei prossimi giorni, toccherà anche a Leandro Paredes.

Il centrocampista è uno dei 3 argentini che adesso ci sono nella rosa giallorossa insieme a Dybala e Soulé: e se sui primi due non ci sono dubbi sul fatto che chiuderanno questa stagione con la Roma, per quanto riguarda Leandro invece in questi ultimi mesi ci sono state moltissime voci su un possibile addio a gennaio, con destinazione Boca Juniors. Ma a quanto pare, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la Bombonera può attendere.

Calciomercato Roma, la situazione Paredes

“Il Boca Juniors è nei pensieri di Leo, e a gennaio potrà riabbracciare il club del suo cuore ma prima cercherà di chiudere al meglio la sua terza avventura giallorossa” si legge sul quotidiano. Ranieri gli chiederà un aiuto nello spogliatoio oltre che in campo. E se per ora non ci sono sentori di una permanenza almeno fino a giugno chissà, magari vedendosi al centro del progetto potrebbe anche rimanere, soprattutto se dovesse giocare dal primo minuto più di una partita da qui alla riapertura dei trasferimenti. Sì, è difficile, senza dubbio, ma non impossibile.

Trasformare i fischi dei tifosi in applausi è il primo obiettivo di tutti, anche di Paredes, relegato in panchina da Juric che praticamente nella sua era in giallorosso non gli ha mai fatto vedere il campo. Con Ranieri le cose cambieranno, magari non subito visto che tornerà nel cuore della settimana da un viaggio oceanico e quindi avrà bisogno di un attimo di tempo per recuperare del tutto, ma chissà, già da Londra contro il Tottenham potrebbe tornare a essere un punto fermo. Così come Dybala e Soulé: la Roma torna a ballare il tango.