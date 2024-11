Colpo di scena Roma, affare sospeso: è successo di tutto

Il suo futuro cambia completamente: la decisione che cambia le carte in tavola, imprimendo la svolta decisiva ad un’operazione che sembrava ormai indirizzata

In casa Roma la priorità è chiaramente rivolta al campo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i giallorossi sono chiamati a risalire la classifica e ad incamerare punti preziosi. Tuttavia, l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato apre anche altri tipi di orizzonti. Sotto questo punto di vista, si prospetta una campagna trasferimenti densa di importanti cambiamenti in casa Roma, con Ghisolfi molto attivo sul duplice fronte entrate-uscite per puntellare un organico che presenta ancora notevoli problemi strutturali.

Eventuali innesti in entrata, però, saranno sollecitati o in qualche modo strettamente subordinati ad eventuali operazioni in uscita. A tal proposito, le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Leandro Paredes potrebbero rappresentare un autentico punto di non ritorno. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, l’ex Boca Juniors sembrava essere piuttosto vicino ad un ritorno immediato in quella che l’ex Psg e Juventus ha sempre considerato la sua vera casa. Tuttavia, a dispetto delle indiscrezioni che hanno continuato a calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime settimane, lo scenario potrebbe arricchirsi di un particolare a sorpresa che arrecherebbe importanti cambiamenti.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: ‘salta’ l’affare invernale Paredes-Boca

Facendo il punto della situazione sulla vicenda, infatti, il giornalista Leandro Aguilera ha svelato come il ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors non dovrebbe materializzarsi, almeno nel mercato invernale. Il ribaltone in panchina che ha portato alla nomina di Claudio Ranieri, che ha raccolto l’eredità di Ivan Juric, infatti, dovrebbe causare un effetto domino importante portando alla permanenza di Paredes fino al termine della stagione.

Si tratta chiaramente di uno scenario ancora ipotetico. Sotto questo punto di vista, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro. Tuttavia, se fino a qualche giorno fa l’addio lampo di Paredes sembrava per certi aspetti un’ipotesi inevitabile, molte cose potrebbero essere cambiate dopo l’arrivo sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Staremo a vedere cosa succederà.