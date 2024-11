Doppio recupero UFFICIALE: ci saranno a Napoli-Roma

Roma, le condizioni di Dybala tengono banco dentro i giallorossi. Dopo una settimana di lavoro individuale ecco la situazione

Domani la Roma torna in campo per iniziare a preparare la prima gara dopo il ritorno dalla sosta: si andrà a giocare al Maradona di Napoli. Diciamo che per Ranieri ci sarebbe potuto essere un avvio migliore, ma il calendario è questo, terribile, e non ci si può fare nulla.

Sì, perché dopo la trasferta in Campania si andrà a Londra per la gara di Europa League contro il Tottenham e poi all’Olimpico arriverà l’Atalanta di Gasperini. Un trittico di match difficilissimi dai quali, i giallorossi, dovranno tirare fuori qualcosa. La classifica è brutta, e non abbiamo un altro aggettivo per definirla, e serve una svolta veloce, nel minor tempo possibile. Ranieri è stato chiamato per questo.

Roma, da Dybala a Baldanzi e Saelemaekers: le condizioni

Sir Claudio, comunque, un mezzo sorriso lo potrebbe fare: Paulo Dybala, infatti, da domani tornerà quasi sicuramente a lavorare con il resto dei compagni. Anche se non lo dovesse fare, dopo aver sostenuto un programma individuale la scorsa settimana, non ci sono dubbi che sarà a disposizione per la trasferta di Napoli dopo aver saltato il Bologna in casa.

Shomurodov, invece, dopo la lesione di primo grado all’adduttore, ne avrà almeno per un paio di settimane. Solo un affaticamento muscolare per Tommaso Baldanzi, che quindi non preoccupa nessuno dentro lo staff e sarà disponibile mentre, infine, le buone notizie arrivano da Saelemaekers: l’olandese, arrivato nello scambio con il Milan che ha portato Abraham in Lombardia, “ha ricominciato a lavorare con il pallone e nei giorni scorsi ha svolto terapie. Migliorano le sue condizioni dopo la frattura del malleolo mediale e a dicembre tornerà in campo” si legge su Il Messaggero in edicola questa mattina. Insomma, Ranieri lo potrebbe avere a disposizione entro il 2024. E abbiamo visto, nelle poche partite giocate in giallorosso, come l’esterno sarebbe potuto essere utile prima a De Rossi e poi a Juric. La fine del tunnel è comunque vicina.