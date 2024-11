Firma al posto di Ranieri e ritorno De Rossi: “Errore clamoroso”

Firma con la Roma al posto di Claudio Ranieri e gran ritorno di Daniele De Rossi: c’è l’annuncio del tecnico che dice tutto.

Gli ultimi mesi in casa Roma sono stati contraddistinti da turbolenze e scelte drastiche. La società capitolina ha affrontato l’esonero di Ivan Juric, il tecnico arrivato con l’ambizione di riportare la squadra ai vertici, ma che ha faticato a trovare continuità di risultati e sintonia con l’ambiente.

L’addio di Juric ha aperto una frattura difficile da sanare, costringendo la dirigenza a cercare un nuovo allenatore in un momento di grande pressione. A complicare la situazione, si è aggiunta la delicata scelta di non proseguire con Daniele De Rossi, idolo della tifoseria e simbolo di passione e romanità, il cui allontanamento ha suscitato polemiche e discussioni accese tra tifosi e opinionisti.

In questo contesto, Claudio Ranieri ha vestito nuovamente i panni di “salvatore della patria”. L’esperto tecnico, rispettato per la sua capacità di unire e pacificare gli animi, ha accettato il ruolo di traghettatore, decisione apprezzata da una piazza bisognosa di stabilità. Tuttavia, gli eventi si sono susseguiti velocemente e i nomi per il futuro della panchina giallorossa hanno cominciato a circolare con insistenza.

Dalla ‘simpatia’ dei bookmakers a De Rossi e Ranieri, Capuano non si nasconde

Nei giorni successivi all’esonero di Juric, le scommesse e i rumors si sono spinti fino a includere personalità inaspettate. Tra queste, anche Eziolino Capuano, noto per il suo carattere vulcanico e le dichiarazioni schiette, era stato menzionato come possibile sorpresa per la guida della Roma. Sebbene l’ipotesi fosse accompagnata da un sorriso ironico, è servita a ricordare l’eterogeneità delle opzioni e la tensione del momento.

Capuano, dal canto suo, non ha mancato di rispondere alle voci con il suo stile inconfondibile. Al Gran Galà del Calcio, come raccolto e riportato da Calciomercato.it, così il tecnico sulla questione giallorossa. “Io quotato come nuovo allenatore della Roma? Non ho i social, al massimo uso WhatsApp… Fa piacere, con un po’ di sarcasmo. Ti fai una risata e vai avanti. Io non ho paura di nulla, il coraggio significa convivere con la paura senza lasciarsi sopraffare”.

“Durante la mia carriera, ho sempre mantenuto la dignità e affrontato tante missioni impossibili. La cosa più importante è sempre proteggere quel sentimento supremo: la libertà di pensiero e la dignità”. Su Ranieri e De Rossi, poi: “Mandare via De Rossi è stato un errore clamoroso. Certamente Ranieri ha mostrato coraggio, è un galantuomo e ha saputo mettere tutti d’accordo a Roma”

“Aveva deciso di ritirarsi, ma gli è stata proposta la posizione di traghettatore e poi un ruolo dirigenziale. Essendo romano, ha accettato, e sicuramente è stata una scelta intelligente. Se mi aspetto il ritorno di De Rossi? Mandarlo via è stato un errore clamoroso. È stato un grande calciatore e sicuramente diventerà un bravo allenatore”. Scudetto? Per me, l’Inter resta la favorita, seguita dal Napoli che non partecipa alle coppe”.