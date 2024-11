Tormentone Kvara prima di Napoli-Roma, bomba dalla Georgia: Juve avvisata

Nel primo scenario, l’interesse del Barcellona per Kvaratskhelia si fa sempre più insistente. Deco, direttore sportivo dei blaugrana, è in cerca di un rinforzo che possa restituire vigore al reparto offensivo. Si è parlato di recente, dunque, di un’operazione che potrebbe includere il centrocampista Frenkie de Jong come contropartita tecnica.

L’olandese, non più centrale nei piani del tecnico Hansi Flick, potrebbe risultare una pedina gradita per il Napoli, che valuterebbe la possibilità di integrare un elemento d’esperienza e qualità per mantenere alta la propria competitività in Serie A e in Europa.

Kvaratskhelia-Juventus, annuncio dalla Georgia prima della sfida con la Roma

Parallelamente, emerge un altro scenario che coinvolge la Juventus e Cristiano Giuntoli. Secondo le indiscrezioni riportate da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente della Juve starebbe pianificando un assalto a Kvaratskhelia, reso possibile dalla cessione di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, pur non avendo brillato con continuità, ha attirato l’interesse della Premier League, con l’Arsenal pronto a farsi avanti già a gennaio. Con i proventi della possibile vendita, Giuntoli potrebbe tentare di riportare Kvaratskhelia sotto la sua ala bianconera.

Tuttavia, al netto di questa situazione della quale vi avevamo già parlato, un trasferimento del talento georgiano alla Juventus sembra tutt’altro che scontato. In particolar modo, il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha specificato con chiarezza la situazione. “Non so cosa voglia Giuntoli, non posso commentare. Ma non c’è modo che Kvara vada a giocare per la Juventus. A proposito, è qualcosa che Jugheli mi ha detto l’anno scorso, che Kvara non giocherà mai per nessun club italiano. Sono abbastanza sicuro che Kvara capisca perfettamente quali sono le linee rosse che esistono e sono sicuro che non farà mai un passo che distruggerà l’amore e il sostegno che i napoletani gli hanno dato“.