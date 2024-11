“Verrebbe alla Roma”: l’annuncio in diretta di Alessio Manieri | ESCLUSIVO

“Verrebbe alla Roma”: annuncio in diretta di Alessio Manieri che in esclusiva sul nostro canale Twitch ha detto questo. Si guarda al futuro

Claudio Ranieri, per il momento, è “solamente” l’allenatore della Roma. Ma il prossimo anno – ma già dai prossimi mesi – inizierà il casting per quello che dovrà essere il suo successore dentro al club. Sì, perché il prossimo anno, la Roma, cambierà di nuovo allenatore.

Ma non è l’unica figura che manca, in questo momento, dentro l’organigramma societario. Principalmente manca il CEO, l’amministratore delegato (si parla ancora di Antonello dell’Inter), ma anche un direttore sportivo. Direte voi, c’è Ghisolfi ed è vero, ma forse un club come quello capitolino avrebbe bisogno di qualcuno che conosce il calcio italiano. Magari il francese potrebbe rimanere dentro al club – anzi sicuramente rimarrà dentro la società – con un’altra veste, ma quello che serve, forse, è altro.

Sartori “verrebbe alla Roma”: ecco il nuovo diesse

Durante la consueta diretta Twitch sul canale Asromalive.it (questo il link), insieme al direttore Daniele Trecca c’è, come al solito, Alessio Manieri (Daje Ale), che ha parlato, appunto, di quello che potrebbe essere l’organigramma giallorosso per la prossima stagione. Facendo un passaggio anche per il direttore sportivo.

“Il come direttore sportivo prenderei Sartori del Bologna, che va in scadenza di contratto e che mi hanno detto sarebbe ben disposto a venire alla Roma. A Ghisolfi, invece, farei fare il capo-scouting”. Insomma, la notizia è che l’attuale diesse della società emiliana, che lo scorso anno ha conquistato una clamorosa qualificazione in Champions League, accetterebbe volentieri un incarico dentro il club giallorosso. E ci mancherebbe anche, diremmo noi, visto che farebbe senza dubbio un importante salto di qualità sotto l’aspetto professionale.