Addio Hummels: firma bianconera a gennaio

Nuova pista di mercato per il campione del mondo tedesco. C’è il ritorno di fiamma del club bianconero: tutti i dettagli

Di lui se ne sono dette tante, forse troppe. Si è detto che potrebbe anche ritirarsi, lasciare il calcio giocato dopo una carriera costellata dai più grandi titoli che un calciatore possa vincere, a parte la Champions League, un cruccio mai soddisfatto.

Si è detto che potrebbe andar via a gennaio se la sua situazione alla Roma, compromessa dalla scellerata gestione Juric, non dovesse cambiare. Si è anche però sostenuto con convinzione – è stato lo stesso Ranieri a lasciarlo intendere nella sua prima conferenza stampa da tecnico della Roma – che il campione del mondo potrebbe ora trovar spazio. I soli 23 minuti accumulati finora nelle fila giallorosse – conditi da uno sfortunato autogol – potrebbero ora dunque aumentare considerevolmente.

Del resto, per uno che solo poche settimane fa è stato inserito nella Top11 dell’ultima Champions League, il trattamento subìto finora ha lasciato perplessi tutti. Non a caso, riaprendo la parentesi mercato, Mats Hummels è stato accostato a ben 8 club tedeschi per un’eventuale partenza anticipata a gennaio. Anche in Italia c’è chi ha sondato la pista del difensore tedesco: niente di meno che la Juve, falcidiata dagli infortuni nel reparto arretrato a causa degli stop di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Hummels, ritorno di fiamma dei bianconeri: la situazione

Nella scorsa estate, oltre al pressing del Bologna – i felsinei erano arrivati davvero ad un passo dall’ottenere la firma dell’ex Bayern e Dortmund – anche il Besiktas si era fatto vivo sul difensore. Alla fine, com’è noto, la Roma ha avuto la meglio, ottenendo il sì del difensore con un contratto di un anno a 2,5 milioni netti di ingaggio.

In Turchia però, come riferito dal portale ‘Spor.haber7.com‘, nessuno ha sottovalutato la frustrazione del giocatore per la sua paradossale esperienza nella Capitale. Secondo complementari indiscrezioni riportate da Fotomaç, dirigenti dei bianconeri di Turchia avrebbero chiesto informazioni sulle condizioni del giocatore in una telefonata con l’entourage dello stesso Humnmels.

Pur restando valida la sua totale dedizione alla causa romanista – tutto deve però essere corroborato da un inserimento reale nelle rotazioni difensive – il tedesco ci pensa. Il Besiktas farebbe di Hummels il leader difensivo di una squadra ambiziosa, che al momento lamenta però un distacco di ben 10 punti dal Galatasaray capolista della Superlig.