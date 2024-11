Dall’Atletico Madrid alla Roma: l’affare lo sblocca Mourinho

La Roma di Ranieri giocherà domenica prossima contro il Napoli di Conte, ma prima bisogna registrare delle novità di calciomercato.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, nel prossimo weekend tornerà il campionato di Serie A. Tra i big match del prossimo turno bisogna inserire anche quello che riguarda la ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri.

La squadra giallorossa, infatti, giocherà domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona per giocare contro il Napoli capolista di Antonio Conte. Questa gara sarà sicuramente difficile per la Roma che, però, dovrà fare di tutto per cercare di tornare a casa con dei punti.

Il team capitolino, infatti, è arrivato alla sosta di metà novembre al dodicesimo posto e, soprattutto, con soli quattro punti di vantaggio sulla terzultima posizione, occupata adesso dal Lecce. Tuttavia, prima della sfida del Maradona contro il Napoli, in casa Roma bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Zalewski, Fenerbahce di Mourinho su Reinildo Mandava dell’Atletico Madrid: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Fotomac’, infatti, il Fenerbahce di José Mourinho starebbe seguendo Reinildo Mandava dell’Atletico Madrid. Il club turco, di fatto, si è messo sulle tracce del terzino sinistro del ‘Cholo Simeone’ dopo che Jaude Oosterwolde ha concluso la sua stagione.

Ricordiamo che, proprio in queste ore, erano circolate diverse indiscrezioni sull’interessamento del Fenerbahce per Nicola Zalewski. Alcuni osservatori della squadra guidata da José Mourinho, inoltre, avrebbero assistito da vicino alle gare della Roma contro Verona e Bologna per osservare la prestazione del calciatore polacco.