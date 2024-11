Dovbyk, UFFICIALE: fuori prima di Napoli-Roma

Giungono notizie a dir poco spiacevoli in merito alle condizoni di Artem Dovbyk. Mister Ranieri trema in vista della sfida con il Napoli

Mister Ranieri è a Roma e la sensazione, almeno da quanto emerso dalle indiscrezioni ma anche direttamente da quanto affermato dallo stesso mister originario di Testaccio e dalla società, è che, oltre ad un ‘semplice’ ruolo da traghettatore, Ranieri dovrà entrare in maniera capillare all’interno del tessuto societario giallorosso, facendo sostanzialmente da tramite diretto con il presidente Dan Friedkin.

I romanisti, in virtù di ciò, si dicono sensibilmente più sereni rispetto a pochi giorni fa, anche e soprattutto a causa della rinomata schiettezza che caratterizza il tecnico romano.

La profonda conoscenza del popolo giallorosso e delle controverse dinamiche che regolano il tifo romanista permetterà di certo a Ranieri di trasmettere con maggior efficacia le decisioni da prendere (ma soprattutto da non prendere) al gruppo Friedkin. In tal senso, una delle prime necessità manifestate da Ranieri è relativa al mercato di gennaio, durante il quale Ghisolfi e colleghi dovranno nuovamente rimboccarsi le maniche.

L’altisonante calciomercato compiuto dal direttore tecnico d’oltralpe non sembrerebbe infatti aver garantito ai giallorossi alcuna completezza, viste le plateali lacune che riguardano sostanzialmente ogni reparto, ad esclusione del centrocampo. Di recente sono emerse degli aggiornamenti poco rassicuranti, che evidenziano ulteriormente l’emergenza presente a Trigoria in alcuni ruoli.

Come mostrato dalla formazioni ufficiali rese note nell’ultima ora, Artem Dovbyk non partirà dal primo minuto nella sfida tra Albania e Ucraina, il che non rassicura affatto lo staff medico del centro sportivo Fulvio Bernardini.

