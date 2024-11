Dybala da Mourinho, svolta definitiva: hanno gettato la spugna

Le novità riguardanti il futuro di Paulo Dybala continuano a rappresentare il centro nevralgico delle indiscrezioni di casa Roma. Ennesimo ribaltone

Cambio di passo. Dopo una prima parte di stagione sostanzialmente discontinua complice anche diverse noie fisiche, Paulo Dybala è chiamato a prendersi la Roma sulle spalle. La ‘Joya’, che Ivan Juric aveva deciso di non convocare per il match casalingo contro il Bologna, è stato blindato da Claudio Ranieri. Come confermato nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, infatti, il tecnico di Testaccio non intende precludersi in alcun modo il suo utilizzo, clausola o no.

Al di là del numero di presenze che, una volta raggiunto, permetterà al numero 21 della Roma di allungare di un’altra stagione la sua scadenza del suo contratto con i giallorossi, a tenere banco sono soprattutto le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia. In tempi e in modi diversi, infatti, il fuoriclasse argentino è stato accostato prima al Fenerbahçe, poi al Besiktas e infine al Galatasaray. Addirittura – sempre dalla Turchia – si vociferava della possibilità da parte del Fener di fissare un incontro con la Roma non solo per Zalewski, ma anche per la ‘Joya’. Se l’interessamento dei gialloblu sta continuando a trovare riscontri, appare invece molto più sfumata l’ipotesi di vedere Dybala in Turchia. Almeno in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe molla la presa per Dybala

Secondo il quotidiano Hürriyet, ad esempio, quello dell’attaccante della Roma non sarebbe un profilo monitorato con attenzione dal Fenerbahçe. Il primo nome sulla lista dei desideri dei gialloblu di Istanbul sarebbe infatti Talisca, per il quale si sta provando a trovare l’intesa definitiva con l’Al Nassr. Mai presa seriamente in considerazione, l’opzione Dybala sembra piuttosto configurarsi come un sogno di Mourinho, non destinato a concretizzarsi.

Ad ogni modo, indipendentemente dalle ultime notizie che trapelano dalla Turchia che non sembrano movimentare più di tanto l’ambiente, la testa della ‘Joya’ è rivolta unicamente alla Roma. La tanto agognata risalita dei giallorossi in campionato non può non passare dalle giocate del suo calciatore più tecnico e fantasioso. Al futuro, insomma, ci sarà tempo e modo di pensare.