Infortunio prima di Napoli-Roma, l’esito degli esami è arrivato

Infortunio prima di Napoli-Roma, l’esito degli esami è già arrivato. Ecco le ultime sulle condizioni di salute di uno dei migliori

Ha ripreso oggi ad allenarsi la Roma in vista della gara contro il Napoli. E Claudio Ranieri – qui il report dell’allenamento – come vi abbiamo raccontato prima non ha avuto in gruppo né Paulo Dybala e nemmeno Hermoso.

I due hanno lavorato a parte mentre con gli altri si è allenato Baldanzi, che era tornando dall’Under 21 con un affaticamento muscolare. Niente di serio per il fantasista ex Empoli, che quindi è a disposizione di Ranieri per la gara del Maradona. Prosegue spedito il recupero anche di Alexis Saelemaekers: sì, anche l’olandese si è allenato in un campo diverso da quello dei compagni, ma si vede che sta meglio e che potrebbe tornare nel prossimo mese di dicembre a disposizione, rispettando così in questo modo la tabella di marcia.

Infortunio prima di Napoli-Roma, le condizioni di McTominay

Antonio Conte, lato azzurro, ha passato sicuramente delle ore di apprensione perché ieri, nella partita della nazionale scozzese, è uscito anzitempo dal campo forse il miglior giocatore che ha in rosa, quel McTominay preso dal Manchester United. Problema alla caviglia, si è detto, ma secondo quanto riportato da Sky Sport di problemi non ce ne dovrebbero essere.

Il centrocampista infatti – atteso tra stasera e domani comunque da degli esami strumentali, probabilmente – non ha nulla di preoccupante: si è trattato, quindi, solo di un enorme spavento e niente di più. Non è minimamente in dubbio, in poche parole, la sua presenza nel big match di domenica alle 18 allo stadio Maradona. Un’ottima notizia per Conte, come detto prima, meno bella invece per Ranieri visto che McTominay è sicuramente uno dei migliori dentro la rosa azzurra e ha dimostrato in questo avvio di stagione di essere uno dei più determinanti nello scacchiere dell’allenatore pugliese.