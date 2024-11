Roma, Baldanzi in gruppo: le ultime su Dybala e Hermoso

Roma, oggi prima seduta della settimana per i giallorossi in vista del match di domenica pomeriggio contro il Napoli. Ecco il report dell’allenamento

La Roma è tornata ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, entrando così ufficialmente in quella che sarà la settimana tipo per la squadra: domenica torna il campionato con la prima trasferta per il nuovo allenatore sul campo del Napoli. Non un avvio soft, diciamo.

E arrivano immediatamente delle notizie da Trigoria: come si vede dalle foto apparse sul sito ufficiale del club giallorosso, Baldanzi ha lavorato con il resto dei compagni dopo aver lasciato il ritiro dell’Under 21 per un affaticamento muscolare. Il giocatore, quindi, è abile e arruolabile per il match di domenica pomeriggio. In gruppo anche Pisilli, ovviamente, l’unico azzurro convocato da Spalletti per il doppio impegno in Nations League.

Roma, Dybala e Hermoso ancora out

Non si sono allenati con il resto dei compagni Dybala e Hermoso. Il primo questa mattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso delle lesioni; il secondo invece ancora si porta dietro quel problema muscolare che lo ha costretto a saltare la gara contro il Bologna, quando è arrivato l’esonero di Juric.

Vedremo e cercheremo di capire quale sarà l’evolversi della situazione nel corso dei prossimi giorni, e soprattutto capire se la Joya potrà esserci in quella che, vista la classifica attuale degli azzurri di Antonio Conte, è una delle partite più difficili dell’intero campionato. Evidente che la Roma non ci arrivi nelle migliori condizioni possibili, non solo mentali (la classifica è quella che è), ma anche fisiche, perché non avere al meglio il miglior calciatore della rosa un po’ di fastidio lo dà. Vedremo se riuscirà ad essere presente, Dybala, ma crediamo che ce la possa fare.

Accelera, invece, anche Saelemaekers: il giocatore ha svolto sì lavoro individuale come si vede in un video che la Roma ha pubblicato sui propri profili social, ma il peggio è decisamente alle spalle. Come anticipato qualche giorno fa, a dicembre potrebbe tornare in campo.